Como outras tecnologias inovadoras anteriores, a evolução da IA está criando oportunidades para novos setores, novos empregos e novas abordagens para funções já existentes. Para preparar seus funcionários e empresas, as organizações devem garantir que seus funcionários estejam equipados com as skills para o amanhã sem interromper os negócios de hoje. É aqui que uma variedade de casos de uso de qualificação é fundamental para o sucesso.

Atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente é a principal disciplina para a implementação da IA generativa, de acordo com um relatório do Institute for Business Value da IBM. A IA pode lidar com algumas das consultas iniciais dos clientes, mas os representantes de atendimento ao cliente (CSRs) também precisam usar as ferramentas quando as questões são escaladas para eles. Os CSRs precisam aprimorar a capacidade de fazer engenharia de prompt e conversar com os clientes enquanto procuram em bancos de dados gerados por IA.

Serviços financeiros

Os funcionários da área financeira têm cada vez mais ferramentas aprimoradas para ajudá-los a fazer melhores investimentos em nome de seus clientes. Quase 70% dos líderes de serviços financeiros acreditam que pelo menos metade de sua força de trabalho precisará de qualificação em 2024. Isso exige não apenas aprender a usar essas novas tecnologias, mas também sentir confiança nos resultados das tecnologias de IA, mesmo que não possam compreendê-los completamente.

Setor de saúde

Hospitais e prestadores de serviços de saúde estão incorporando tecnologias de IA em seus escritórios administrativos e instalações de atendimento de diagnóstico. Por exemplo, empresas de saúde estão começando a usar tecnologias de aprendizado de máquina para melhorar e acelerar os diagnósticos médicos (link fora de ibm.com). Compreender o que essas tecnologias podem e não podem fazer permanece crucial para que os profissionais de saúde tomem as decisões corretas.

Recursos humanos (RH)

As organizações estão começando a usar IA no RH para processar candidaturas de emprego e ajudar a encontrar os candidatos certos. Os representantes de RH precisam aprender a usar essa tecnologia para identificar potenciais vieses ou outras incertezas, garantindo assim que encontrem candidatos valiosos.

Desenvolvimento web

A IA generativa e outras tecnologias avançadas estão criando enormes oportunidades de eficiência no desenvolvimento web. Os desenvolvedores podem usá-la para converter um código de uma linguagem para outra. Um exemplo: aplicações podem refatorar código COBOL para mainframes em componentes de serviços de negócios modulares.