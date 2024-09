O que é treinamento e desenvolvimento?

Artigos recentes e pesquisas do setor sugerem que grande parte do treinamento corporativo pode ser ineficaz. A maioria do treinamento não será totalmente retida pelos aprendizes. As empresas devem construir uma cultura de aprendizado autodirigido e automotivado contínuo, com programas de ensino a distância focados e treinamento móvel "just-in-time".

As organizações também devem repensar a framework mais ampla de quais skills serão necessárias no futuro próximo. Um recente estudo de nível meta da IBM prevê que mais de 120 milhões de trabalhadores nas 12 maiores economias do mundo podem precisar ser treinados novamente nos próximos três anos por causa da automação habilitada para IA.





Vários insights do estudo incluem:

Humanos qualificados alimentam a economia global: as skills digitais continuam vitais, mas as skills sociais se tornaram mais importantes.





A disponibilidade e a qualidade das skills estão em risco: a meia-vida das skills continua diminuindo, enquanto o tempo necessário para preencher uma lacuna de habilidades aumentou, forçando as organizações a encontrar maneiras de se manter à frente da relevância das skills.





A automação inteligente é um divisor de águas econômico: milhões de trabalhadores provavelmente necessitarão de reciclagem e de aprendizado de novas skills, e a maioria das empresas e países estão mal-preparados para a tarefa.





As culturas organizacionais estão mudando: a era digital introduziu a necessidade de um novo modelo de negócios, novas formas de trabalhar e uma cultura flexível que promova o desenvolvimento de novas skills críticas.





O estudo conclui que a contratação e a formação tradicionais já não são tão eficazes e que diferentes estratégias e táticas podem ter um forte impacto no preenchimento da lacuna de skills. Entre as várias estratégias e táticas, temos: