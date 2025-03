A escassez de habilidades pode ser preenchida com investimentos e iniciativas em torno do desenvolvimento de habilidades. Muitos dos problemas que causam a lacuna de habilidades de IA são os mesmos que causam a escassez de talentos em tecnologia. Várias soluções para preencher a lacuna de habilidades de IA se sobrepõem a soluções para preencher a escassez de talentos em tecnologia.

Existem diversas plataformas online que oferecem ensinamentos sobre habilidades de IA. Por exemplo, o SkillsBuild da IBM e a Microsoft8 oferecem recursos gratuitos que podem ajudar qualquer pessoa a começar a avaliar e desenvolver suas habilidades de IA.

Promover uma força de trabalho preparada para o futuro envolve contratação estratégica e investimento em aprendizado contínuo. A maioria dos funcionários pode receber mais treinamento para se familiarizar com as tecnologias emergentes.

Caminhos tradicionais para alunos, como universidades, programas de doutorado, acampamentos de IA e academias online, ainda podem ser viáveis para os trabalhadores da Geração Z adquirirem habilidades. É necessário treinamento e exposição a tecnologias e ferramentas de IA nos currículos escolares, especialmente para alunos mais jovens. Isso significa que manter os orientadores e professores atualizados é vital.

Uma vez integrados, as oportunidades de aprendizado interno, como programas de treinamento, workshops com pares, períodos no escritório ou sessões para praticar em ambientes de área de testes, são o que ajudará a reter funcionários valiosos, o que pode diminuir o tempo necessário para avaliar novos candidatos.

Para agilizar a contratação e tornar o processo de aprendizado eficiente, as empresas devem primeiro avaliar minuciosamente os benefícios e as limitações da IA para sua organização (PDF).2

Mais IA nem sempre é melhor.9 As empresas devem avaliar cuidadosamente como a usaram em suas operações no último ano, ver o que está funcionando e o que não está, e usar o feedback para traçar o roteiro de como querem usar a IA nos próximos anos.

Com base nisso, elas podem testar a prontidão para IA de seus funcionários atuais nesses tópicos de IA para procurar lacunas na proficiência de habilidades. Dependendo do grau de especialização das necessidades de IA de uma empresa, ela pode optar por trazer novos especialistas em IA para projetos pioneiros ou requalificar seus engenheiros disponíveis para usar e aplicar ferramentas de IA.

Para ajudar os funcionários a se engajarem para atingir suas metas pessoais de desenvolvimento de habilidades, os empregadores devem considerar programas de aprendizado mais interativos e personalizáveis5 que possam combinar cursos online e sob demanda com oportunidades de experiência e treinamento ao vivo conduzido por instrutor.

É importante ressaltar que as empresas devem ajudar a garantir que suas abordagens e iniciativas de treinamento em IA sejam oferecidas de forma equitativa e incluam trabalhadores de diferentes grupos demográficos.

É mais fácil resolver o problema de forma colaborativa em vez de ter que desenvolver estratégias e planos de aprendizado internos do zero. As empresas podem participar de parcerias com instituições educacionais e outras organizações para proporcionar essas ofertas.