Implementação de inteligência artificial: 8 passos para o sucesso

Uma equipe qualificada pode lidar com as complexidades do desenvolvimento, implementação e manutenção da IA. A equipe deve incluir uma variedade de funções especializadas, como cientistas de dados, engenheiros de aprendizado de máquina e desenvolvedores de software, cada um trazendo conhecimento especializado em sua área. Cientistas de dados se concentram em entender padrões de dados, desenvolver algoritmos e ajustar modelos. Engenheiros de aprendizado de máquina preenchem a lacuna entre as equipes de ciência de dados e engenharia, realizando treinamento de modelos, implementando modelos e otimizando-os para desempenho. Também é benéfico ter especialistas no assunto que entendam as necessidades específicas da empresa e possam interpretar os resultados para garantir que os resultados da IA sejam praticáveis e alinhados com os objetivos estratégicos.

Além de habilidades técnicas, uma equipe proficiente em IA precisa de uma série de habilidades complementares para apoiar uma implementação tranquila. Por exemplo, gerentes de projetos com experiência em IA podem coordenar e otimizar fluxos de trabalho, definir cronogramas e acompanhar o progresso para garantir que os marcos sejam cumpridos. Especialistas em IA ética ou especialistas em conformidade podem ajudar a garantir que as soluções de IA cumpram as leis de privacidade de dados e as diretrizes éticas. O aprimoramento das habilidades dos funcionários existentes, especialmente aqueles em áreas relacionadas, como análise de dados ou TI, pode ser uma maneira econômica de criar a equipe, permitindo que a organização aproveite o conhecimento interno e promova uma cultura de aprendizado contínuo. Uma equipe proficiente em IA não só melhora a implementação imediata, mas também constrói a capacidade interna para a inovação e adaptação contínuas da IA.