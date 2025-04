Assim como as universidades, as empresas estão sob crescente pressão para oferecer treinamento em IA. No entanto, essa pressão não vem apenas da demanda dos funcionários, mas de uma realidade gritante: uma iminente escassez de habilidades em IA, especialmente no caso da IA generativa.

“Uma transformação de talento baseada em IA generativa não é algo que as empresas possam simplesmente resolver contratando, pois afeta toda a organização e seus modos de operação,” concluíram os pesquisadores da McKinsey em um relatório de pesquisa de 2024. Os pesquisadores descobriram que os primeiros a adotar a tecnologia de IA generativa se concentram fortemente na qualificação e requalificação.12

De acordo com um relatório de 2024 do IBM Institute for Business Value, CEOs afirmam que 35% de sua força de trabalho precisará de reciclagem e requalificação nos próximos três anos em comparação com apenas 6% em 2021.

As empresas não se limitam a oferecer treinamento em IA apenas para os seus próprios funcionários. Empresas como Amazon, Microsoft, Intel e IBM estão oferecendo cursos de IA gratuitos e recursos de aprendizagem on-line.

Por exemplo, a IBM oferece SkillsBuild, um programa de cursos on-line que concede credenciais digitais aos alunos. Os cursos populares incluem "Introdução à inteligência artificial" e "Dominando a arte da escrita de prompts", e a IBM está comprometida em treinar 2 milhões de aprendizes em IA até 2026.

A IBM também oferece uma série de vídeos chamada AI Academy, com episódios sobre tópicos como a correspondência de modelos de IA a casos de uso, a preparação da IA na nuvem híbrida e um podcast “AI in Action”.

Saiba mais sobre o compromisso da IBM de treinar 2 milhões de alunos em IA

Justina Nixon-Saintil, VP e Chief Impact Officer da IBM Corporate Social Responsibility, prevê que o aprendizado contínuo em IA e outras disciplinas técnicas se tornará o “novo normal.”

“A necessidade imediata é por habilidades em IA, mas logo haverá uma demanda crescente por habilidades em quantum, além de uma demanda contínua por habilidades em cibersegurança,” explicou Nixon-Saintil recentemente. “O aprendizado contínuo é essencial para quem quer permanecer competitivo no mercado de trabalho.”