Gerenciar mudanças não é apenas uma prioridade; é um imperativo de negócio. Como edições anteriores desta série mostraram, tecnologia sozinha não é suficiente para gerar valor em uma transformação. E embora a gestão de mudanças seja uma competência empresarial cada vez mais crítica, muitas organizações carecem de planos estratégicos para implementá-la. Cada vez mais, colocar gestão de mudanças e experiência do funcionário no centro da estratégia de transformação empresarial é o caminho mais seguro para gerar resultados tangíveis.

Uma transformação digital pode aumentar a eficiência, gerar valor e descobrir novas formas de trabalhar. Mas também envolve uma grande mudança na forma como os processos, modelos e atividades de negócios se desenrolam.

Inevitavelmente, uma jornada de transformação exige atenção cuidadosa à gestão de competências. Essa abordagem é particularmente verdadeira na era da IA. Conforme constatou o IBM Institute for Business Value, historicamente apenas 6% da força de trabalho necessitava de requalificação. Em 2024, esse número subiu para 35% da força de trabalho — ou mais de 1 bilhão de trabalhadores em todo o mundo.

As transformações digitais só são tão eficazes quanto os trabalhadores que adotam as novas tecnologias. A importância da gestão de competências durante a transformação não pode ser subestimada, já que elas são a espinha dorsal funcional de qualquer mudança tecnológica bem-sucedida.