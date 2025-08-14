Depois de anos trabalhando com organizações para modernizar suas funções de RH, vi uma verdade surgir repetidamente: o futuro do RH é baseado em dados. E ainda assim, muitos profissionais de RH ainda hesitam em adotar as ferramentas e habilidades que definirão nossa área nos próximos anos.

Eu entendo — a maioria de nós não entrou em RH porque ama dashboards ou modelos de dados. Entramos porque nos importamos com pessoas. Mas importar-se com pessoas significa nos equiparmos com as habilidades para servi-las melhor. Hoje isso começa com conhecimento em dados e IA.