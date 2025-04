Informação falsa é, por definição, um conteúdo incorreto. Algumas definições também destacam que a informação falsa não é criada com a intenção de enganar, mas sim resultado de erros.

No caso de informação falsa gerada por IA, os exemplos incluem grandes modelos de linguagem (LLMs) gerando respostas imprecisas ou sem sentido, e imagens criadas por IA com representações irreais ou erradas (como “pessoas reais” com braços demais).

A alucinação de IA é a principal causa comum de informações falsas gerada pela IA. As alucinações de IA ocorrem quando os algoritmos de IA produzem resultados que não são baseados em dados de treinamento, são decodificados incorretamente pelo transformador ou não seguem nenhum padrão identificável.

"A forma como as alucinações acontecem é que o modelo de IA está tentando garantir que a linguagem seja fluente, mas também está tentando juntar diferentes fontes de informação", explica Kush Varshney, um Fellow da IBM no IBM® Research. “Até com os humanos, quando tentamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, podemos cometer erros. Isso também está acontecendo com o modelo de IA, ele está perdendo o controle das informações enquanto tenta garantir a fluência da linguagem, e vice-versa."