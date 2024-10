No complexo cenário global de negócios atual, um gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos (SCM) é essencial para manter uma vantagem competitiva. A pandemia e suas consequências ressaltaram a importância de uma estratégia robusta para cadeias de suprimentos, devido a muitas empresas enfrentarem interrupções por causa da escassez de matérias-primas e flutuações na demanda dos clientes. Os desafios continuam: uma pesquisa de 2023 revelou que 44% das empresas precisaram fazer mudanças no ano passado devido a problemas com a pegada de carbono em suas cadeias de suprimentos, e 49% relataram que essas interrupções causaram dificuldades no planejamento.

Contudo, com as ferramentas certas e prioridades bem definidas, cada etapa do processo pode funcionar sem dificuldades. Veja como as empresas estão utilizando diferentes estratégias para gerenciar a cadeia de suprimentos e atingir seus objetivos de negócios.