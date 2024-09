Sem dúvida, o futuro é digital, assim como as perspectivas de planejamento de demanda. À medida que a previsão de demanda no gerenciamento da cadeia de suprimentos se torna cada vez mais sofisticada devido aos avanços de machine learning, as empresas colherão benefícios substanciais, tais como a possibilidade de receber atualizações e previsões de estoque precisas e em tempo real.

Tais avanços contínuos estão aproximando as empresas do ideal promovido através do planejamento de demanda. Se uma empresa armazena apenas estoque suficiente para satisfazer a demanda dos clientes e suportar flutuações temporárias do mercado, ela é capaz de funcionar de forma mais eficiente e lucrativa graças à sua estratégia de estoque enxuto