O gerenciamento da cadeia de suprimentos é essencial para as operações empresariais. No entanto, no contexto da globalização, as cadeias de suprimentos se tornaram cada vez mais complexas e interconectadas. As empresas dependem de um vasto ecossistema de fornecedores, fabricantes, distribuidores e profissionais de logística para entregar produtos e serviços a clientes em todo o mundo.

No entanto, essa complexidade também significa que há mais pontos onde podem ocorrer interrupções na cadeia de suprimentos, uma lição aprendida por muitos durante a pandemia global de COVID-19. Essas interrupções podem desacelerar as operações, levar a faltas de materiais ou recursos, prejudicar a reputação da marca ou impactar a lucratividade.



Implementar uma estratégia de gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos é uma forma de as empresas desenvolverem resiliência para enfrentar a incerteza e garantir a continuidade de negócios. Com preparação proativa, as empresas podem evitar ou minimizar interrupções, reduzir custos, melhorar a qualidade e aumentar a satisfação do cliente. O SCRM também ajuda as empresas a cumprir regulamentações, proteger a reputação da marca e promover a sustentabilidade.