O software de gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos (SCRM) ajuda você a cumprir as promessas feitas aos clientes. Ele começa ajudando prestadores e fornecedores a tratar de modo fácil as interrupções na cadeia de suprimentos. Independentemente da força de sua equipe de cadeia de suprimentos, é caro e demorado encontrar os fornecedores certos para atender às necessidades do seu negócio, garantindo ao mesmo tempo uma rede de cadeia de suprimentos eficaz.



O IBM Trust Your Supplier fornece uma visão holística em tempo real de seus fornecedores, incorporando informações confiáveis sobre fornecedores e dados enriquecidos de validadores reconhecidos pelo setor para reduzir vulnerabilidades. Um poderoso mecanismo de análise de dados via inteligência artificial combina de modo eficaz a funcionalidade com uma cibersegurança rigorosa para gerenciar os riscos dos fornecedores, monitorando continuamente a conformidade regulatória desses prestadores e, assim, possibilitando uma rede confiável de fornecedores o tempo todo.