O que são alucinações de IA?

Geralmente, quando um usuário faz uma solicitação a uma ferramenta de IA generativa, ele deseja uma saída que lide adequadamente com o prompt (isto é, uma resposta correta para a pergunta). No entanto, às vezes os algoritmos de IA produzem saídas que não são baseadas nos dados de treinamento, são decodificadas incorretamente pelo transformador ou não seguem nenhum padrão identificável. Em outras palavras, eles "alucinam" a resposta.

O termo pode parecer paradoxal, já que alucinações são normalmente associadas ao cérebro humano ou animal, não a máquinas. Mas, de um ponto de vista metafórico, a alucinação descreve com precisão essas saídas, particularmente no caso do reconhecimento de imagens e padrões (em que as saídas podem ter aparência verdadeiramente surreal).

As alucinações da IA são semelhantes à forma como os seres humanos às vezes veem figuras nas nuvens ou rostos na lua. No caso da IA, essas interpretações equivocadas ocorrem devido a vários fatores, incluindo overfitting, viés/inadequação nos dados de treinamento e alta complexidade do modelo.

Evitar problemas com tecnologias generativas de código aberto pode ser desafiador. Alguns exemplos notáveis de alucinação de IA incluem:

O chatbot Bard do Google alegando incorretamente que o Telescópio Espacial James Webb capturou as primeiras imagens de um planeta fora de nosso sistema solar 1.



A IA de chat da Microsoft, Sydney, admitindo estar "apaixonada" por usuários e espionando funcionários do Bing.2



A Meta retirou a demonstração do LLM Galactica em 2022, após fornecer informações inexatas aos usuários, às vezes baseadas em preconceitos.3

Embora muitos desses problemas já tenham sido abordados e resolvidos, é fácil ver como, mesmo nas melhores circunstâncias, o uso de ferramentas de IA pode ter consequências inesperadas e indesejadas.