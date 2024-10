Quando a IA generativa atingiu o reconhecimento em massa pela primeira vez, o conhecimento de um líder empresarial típico vinha principalmente de materiais de marketing e cobertura jornalística empolgante. A experiência tangível (se houvesse) estava limitada a mexer com ChatGPT e DALL-E. Agora que a poeira baixou, a comunidade empresarial tem uma compreensão mais refinada das soluções impulsionadas por IA.

O Gartner Hype Cycle posiciona a IA generativa diretamente no “Pico das Expectativas Infladas”, à beira de um deslizamento para a “Vala da Desilusão”[1]— em outras palavras, prestes a entrar em um período de transição (relativamente) abaixo do esperado — enquanto o relatório "State of Generated AI in the Enterprise" do primeiro trimestre de 2024 da Deloitte indicou que muitos líderes "esperam impactos transformadores substanciais no curto prazo".[2] A realidade provavelmente ficará no meio disso tudo: a IA generativa oferece oportunidades e soluções únicas, mas não será tudo para todos.

A comparação dos resultados do mundo real com a empolgação é parcialmente uma questão de perspectiva. Ferramentas independentes, como o ChatGPT, normalmente ocupam o centro do imaginário popular, mas a integração suave em serviços estabelecidos geralmente produz mais poder de permanência. Antes do atual ciclo de empolgação, ferramentas de aprendizado de máquina generativo, como a funcionalidade "Smart Compose", lançada pelo Google em 2018, não foram anunciadas como uma mudança de paradigma, apesar de serem precursoras dos serviços de geração de texto de hoje. Da mesma forma, muitas ferramentas de IA generativa de alto impacto estão sendo implementadas como elementos integrados de ambientes empresariais que aprimoram e complementam, em vez de revolucionar ou substituir, ferramentas existentes: por exemplo, funcionalidades de "Copiloto" no Microsoft Office, recursos de "Preenchimento generativo" no Adobe Photoshop ou agentes virtuais em aplicativos de produtividade e colaboração.

O local onde a IA generativa ganha impulso nos fluxos de trabalho diários terá mais influência no futuro das ferramentas de IA do que a vantagem hipotética de quaisquer recursos específicos da IA. De acordo com uma pesquisa recente da IBM com mais de 1.000 funcionários em empresas de grande porte, os três principais fatores que impulsionaram a adoção da IA foram os avanços nas ferramentas de IA que as tornam mais acessíveis, a necessidade de reduzir custos e automatizar os principais processos e a quantidade crescente de IA incorporada em aplicativos de negócios padrão prontos para uso.