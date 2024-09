Você usa muitos aplicativos e sistemas comerciais diferentes que, muitas vezes, não se comunicam. Com isso, você precisa inserir as mesmas informações várias vezes. O IBM watsonx Orchestrate integra-se facilmente aos sistemas e ferramentas existentes para sua equipe ter as informações de que precisa, quando precisa.

Não tem nenhuma API aberta para trabalhar? Isso não é problema; o IBM watsonx Orchestrate pode consumir robôs de automação robótica de processos (RPA) e aperfeiçoar o trabalho entre os sistemas.