Tags
Sustainability Artificial Intelligence

Como a IA está ajudando as empresas a atingir as metas de sustentabilidade

fundo abstrato

Ferramentas de IA como o ChatGPT estão ganhando as manchetes, mas outras técnicas e ferramentas de IA, projetadas especificamente para empresas, estão ajudando silenciosamente as companhias a atingir suas metas de sustentabilidade. A IA clássica já está sendo amplamente usada em diversos casos de uso, e a IA generativa está evoluindo rapidamente para lidar com novas classes de casos de uso.

Anteriormente, eu liderava equipes técnicas que ajudavam clientes com suas implementações de IA. Quando assumi um papel como líder de sustentabilidade no Expert Labs, nossa organização profissional de serviços de tecnologia, vi o potencial da IA para ajudar na eficiência energética, na descarbonização e na redução de resíduos. Descubra os casos de uso atuais e emergentes de IA em gerenciamento de resíduos, otimização, redução de energia e geração de relatórios de ESG.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Como a IA está ajudando as empresas a acelerar sua jornada de sustentabilidade hoje

  • Gestão de ativos: seja para infraestrutura de empresas de serviços públicos ou maquinário de chão de fábrica, a intervenção oportuna pode prolongar a vida útil de um ativo, reduzindo o volume de resíduos enviados para aterros sanitários e o impacto ambiental da criação de um substituto. Soluções de IA funcionam coletando dados de desempenho de ativos e alimentando-os em modelos de aprendizado de máquina, o que pode prever a integridade dos ativos e o risco de falha.
  • Gerenciamento do inventário: o transporte utiliza energia; além disso, produtos perecíveis podem precisar ser refrigerados em trânsito e armazenamento. A otimização do inventário é importante para garantir que você tenha estoque suficiente e, ao mesmo tempo, atenda à demanda dos clientes. Ao mesmo tempo, você deseja reduzir a pegada de carbono associada à movimentação e ao armazenamento de estoque. A IA ajuda a lidar com esse problema combinando aspectos como forecasting, entregas de última milha e otimização de rotas.
  • Otimização do cronograma: esse caso de uso é semelhante ao gerenciamento do inventário, mas lida com o desafio de garantir que você tenha o alinhamento apropriado de talentos. Se pensarmos na manutenção de ativos, por exemplo, as perguntas são quais técnicos estão disponíveis, onde e como o trabalho deles deve ser priorizado. Não se trata de minimizar as viagens. Em vez disso, é melhor priorizar um ativo mais distante para reparo, pois esse ativo tem um custo mais alto ou pode falhar mais cedo. A IA pode resolver problemas como a manutenção de ativos de forma eficiente.
  • Detecção de anomalias: alguns fabricantes têm metas de zero defeito. Se uma peça estiver com defeito ou montada incorretamente, talvez não seja possível resgatá-la ou reciclá-la. Os sistemas de reconhecimento de imagem e vídeo podem usar a IA para monitorar cada estágio da fabricação, detectando quaisquer discrepâncias o mais cedo possível. Além de materiais desperdiçados, energia adicional é consumida quando as peças precisam ser retrabalhadas ou refeitas. Este caso de uso mostra como a IA pode ajudar processando dados de imagem e vídeo não estruturados, além dos dados estruturados nos exemplos anteriores.
  • Otimização da computação: os data centers consomem uma enorme quantidade de eletricidade. Ao utilizar a IA para entender a demanda computacional ao longo do tempo, é possível otimizar o uso dos recursos de computação e resfriamento. Combinar mais de perto os recursos com a demanda ajuda a economizar energia.
Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

Qual é o próximo passo?

Ao longo do próximo ano, espero ver as empresas implementando aplicações de IA generativa que ajudem com uma nova classe de casos de uso a atingir suas metas de sustentabilidade. Algumas empresas já estão trabalhando nelas.

A primeira delas é usar a compreensão inteligente de documentos para processar informações de sustentabilidade. As empresas usam vários frameworks diferentes para relatar seu impacto ambiental de forma padronizada. É um processo demorado coletar informações relevantes e produzir relatórios de ESG. O software de IA generativa recupera e resume informações de texto de vários sistemas de negócios, incluindo sistemas de fornecedores, e as mapeia para os frameworks, com a opção de avaliação humana.

Por outro lado, a IA agiliza o processamento de informações já compiladas em relatórios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG). Uma empresa pode combinar informações de pedidos de compra com o relatório de ESG de um fornecedor. Por exemplo, se você sabe que é responsável por metade do faturamento de um fornecedor, pode usar os relatórios de ESG dele para estimar sua responsabilidade pelas emissões do Escopo 3.

Para investidores interessados em finanças verdes, a IA poderia processar relatórios de ESG em massa para criar uma lista recomendada de empresas com uma postura ambiental mais sólida. Em um caso de uso avançado, modelos de IA generativa ajustados com as políticas de sustentabilidade de uma empresa podem alimentar um aplicativo de consultoria para atividades como a seleção de fornecedores.

Os grandes modelos de linguagem (LLMs) de base, ajustados com dados específicos do domínio, provavelmente desempenharão um papel importante em aplicações de processamento de texto inteligentes como essas.

Modelos de base que usam dados geoespaciais também devem deixar sua marca no próximo ano ou mais. Esses modelos serão valiosos para prever zonas de inundação, incêndios florestais e outros riscos climáticos. Empresas em setores como agricultura, varejo, serviços públicos e serviços financeiros poderão usar esses modelos para avaliação e mitigação de riscos.

Conforme as empresas adotam a IA generativa nesses novos casos de uso, elas também precisam prestar atenção a um novo conjunto de riscos que está surgindo, que vão desde possíveis preocupações com privacidade até a falta de factualidade. São necessárias uma abordagem de IA responsável e um framework de governança de IA para garantir a implementação de proteções para o uso responsável de IA clássica e generativa.

Os objetivos de sustentabilidade e outros objetivos de negócios andam de mãos dadas. Em muitos desses casos de uso, há uma relação estreita entre sustentabilidade e custo. Reduzir o consumo de energia, evitar desperdícios e otimizar recursos traz benefícios financeiros, além de vantagens ambientais. Usando novas aplicações de sustentabilidade impulsionadas por IA, as empresas acharão mais fácil tomar decisões alinhadas com suas metas de sustentabilidade.

 

Autora

John J Thomas

Vice President & Distinguished Engineer

IBM Expert Labs
Soluções relacionadas
TI sustentável

Otimize a alocação de recursos para aplicações em todo o seu ecossistema com a plataforma IBM Turbonomic. 

 Explore o Turbonomic
Soluções de sustentabilidade

Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.

 Conheça as soluções de sustentabilidade
Serviços de consultoria em sustentabilidade

Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.

 Explore os serviços de consultoria em sustentabilidade
Dê o próximo passo

Descubra como executar aplicações sem dificuldades, de forma contínua e econômica, para conseguir um desempenho eficiente e reduzir os custos com o IBM® Turbonomic.

 

 Explore o Turbonomic Faça um tour pelo produto