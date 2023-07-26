Ferramentas de IA como o ChatGPT estão ganhando as manchetes, mas outras técnicas e ferramentas de IA, projetadas especificamente para empresas, estão ajudando silenciosamente as companhias a atingir suas metas de sustentabilidade. A IA clássica já está sendo amplamente usada em diversos casos de uso, e a IA generativa está evoluindo rapidamente para lidar com novas classes de casos de uso.
Anteriormente, eu liderava equipes técnicas que ajudavam clientes com suas implementações de IA. Quando assumi um papel como líder de sustentabilidade no Expert Labs, nossa organização profissional de serviços de tecnologia, vi o potencial da IA para ajudar na eficiência energética, na descarbonização e na redução de resíduos. Descubra os casos de uso atuais e emergentes de IA em gerenciamento de resíduos, otimização, redução de energia e geração de relatórios de ESG.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Ao longo do próximo ano, espero ver as empresas implementando aplicações de IA generativa que ajudem com uma nova classe de casos de uso a atingir suas metas de sustentabilidade. Algumas empresas já estão trabalhando nelas.
A primeira delas é usar a compreensão inteligente de documentos para processar informações de sustentabilidade. As empresas usam vários frameworks diferentes para relatar seu impacto ambiental de forma padronizada. É um processo demorado coletar informações relevantes e produzir relatórios de ESG. O software de IA generativa recupera e resume informações de texto de vários sistemas de negócios, incluindo sistemas de fornecedores, e as mapeia para os frameworks, com a opção de avaliação humana.
Por outro lado, a IA agiliza o processamento de informações já compiladas em relatórios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG). Uma empresa pode combinar informações de pedidos de compra com o relatório de ESG de um fornecedor. Por exemplo, se você sabe que é responsável por metade do faturamento de um fornecedor, pode usar os relatórios de ESG dele para estimar sua responsabilidade pelas emissões do Escopo 3.
Para investidores interessados em finanças verdes, a IA poderia processar relatórios de ESG em massa para criar uma lista recomendada de empresas com uma postura ambiental mais sólida. Em um caso de uso avançado, modelos de IA generativa ajustados com as políticas de sustentabilidade de uma empresa podem alimentar um aplicativo de consultoria para atividades como a seleção de fornecedores.
Os grandes modelos de linguagem (LLMs) de base, ajustados com dados específicos do domínio, provavelmente desempenharão um papel importante em aplicações de processamento de texto inteligentes como essas.
Modelos de base que usam dados geoespaciais também devem deixar sua marca no próximo ano ou mais. Esses modelos serão valiosos para prever zonas de inundação, incêndios florestais e outros riscos climáticos. Empresas em setores como agricultura, varejo, serviços públicos e serviços financeiros poderão usar esses modelos para avaliação e mitigação de riscos.
Conforme as empresas adotam a IA generativa nesses novos casos de uso, elas também precisam prestar atenção a um novo conjunto de riscos que está surgindo, que vão desde possíveis preocupações com privacidade até a falta de factualidade. São necessárias uma abordagem de IA responsável e um framework de governança de IA para garantir a implementação de proteções para o uso responsável de IA clássica e generativa.
Os objetivos de sustentabilidade e outros objetivos de negócios andam de mãos dadas. Em muitos desses casos de uso, há uma relação estreita entre sustentabilidade e custo. Reduzir o consumo de energia, evitar desperdícios e otimizar recursos traz benefícios financeiros, além de vantagens ambientais. Usando novas aplicações de sustentabilidade impulsionadas por IA, as empresas acharão mais fácil tomar decisões alinhadas com suas metas de sustentabilidade.
Descubra como transformar insights de sustentabilidade em ação e dê os próximos passos para aproveitar o poder da IA generativa.
Saiba como os usuários do IBM Turbonomic alcançaram uma TI sustentável e reduziram sua pegada ambiental e, ao mesmo tempo, garantiram o desempenho das aplicações.
Descubra como o IBM Maximo pode ajudar a otimizar o valor dos ativos durante todo o ciclo de vida.
Saiba como os executivos de sustentabilidade e os líderes de neutralidade de carbono alcançam a conformidade com a CSRD.
Saiba como as organizações podem definir e alcançar metas claras de sustentabilidade que oferecem uma vantagem competitiva.
Otimize a alocação de recursos para aplicações em todo o seu ecossistema com a plataforma IBM Turbonomic.
Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.
Utilize os serviços de consultoria em sustentabilidade da IBM para transformar em ação a ambição de sustentabilidade e se tornar uma empresa mais responsável e lucrativa.