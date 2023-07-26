Ao longo do próximo ano, espero ver as empresas implementando aplicações de IA generativa que ajudem com uma nova classe de casos de uso a atingir suas metas de sustentabilidade. Algumas empresas já estão trabalhando nelas.

A primeira delas é usar a compreensão inteligente de documentos para processar informações de sustentabilidade. As empresas usam vários frameworks diferentes para relatar seu impacto ambiental de forma padronizada. É um processo demorado coletar informações relevantes e produzir relatórios de ESG. O software de IA generativa recupera e resume informações de texto de vários sistemas de negócios, incluindo sistemas de fornecedores, e as mapeia para os frameworks, com a opção de avaliação humana.

Por outro lado, a IA agiliza o processamento de informações já compiladas em relatórios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG). Uma empresa pode combinar informações de pedidos de compra com o relatório de ESG de um fornecedor. Por exemplo, se você sabe que é responsável por metade do faturamento de um fornecedor, pode usar os relatórios de ESG dele para estimar sua responsabilidade pelas emissões do Escopo 3.

Para investidores interessados em finanças verdes, a IA poderia processar relatórios de ESG em massa para criar uma lista recomendada de empresas com uma postura ambiental mais sólida. Em um caso de uso avançado, modelos de IA generativa ajustados com as políticas de sustentabilidade de uma empresa podem alimentar um aplicativo de consultoria para atividades como a seleção de fornecedores.

Os grandes modelos de linguagem (LLMs) de base, ajustados com dados específicos do domínio, provavelmente desempenharão um papel importante em aplicações de processamento de texto inteligentes como essas.

Modelos de base que usam dados geoespaciais também devem deixar sua marca no próximo ano ou mais. Esses modelos serão valiosos para prever zonas de inundação, incêndios florestais e outros riscos climáticos. Empresas em setores como agricultura, varejo, serviços públicos e serviços financeiros poderão usar esses modelos para avaliação e mitigação de riscos.

Conforme as empresas adotam a IA generativa nesses novos casos de uso, elas também precisam prestar atenção a um novo conjunto de riscos que está surgindo, que vão desde possíveis preocupações com privacidade até a falta de factualidade. São necessárias uma abordagem de IA responsável e um framework de governança de IA para garantir a implementação de proteções para o uso responsável de IA clássica e generativa.

Os objetivos de sustentabilidade e outros objetivos de negócios andam de mãos dadas. Em muitos desses casos de uso, há uma relação estreita entre sustentabilidade e custo. Reduzir o consumo de energia, evitar desperdícios e otimizar recursos traz benefícios financeiros, além de vantagens ambientais. Usando novas aplicações de sustentabilidade impulsionadas por IA, as empresas acharão mais fácil tomar decisões alinhadas com suas metas de sustentabilidade.