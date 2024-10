A Omdia projeta que o mercado global de IA valerá US$ 200 bilhões até 2028.¹ Isso significa que as empresas devem esperar que a dependência de tecnologias de IA aumente, à medida que a complexidade dos sistemas de TI corporativos aumenta. Mas com a plataforma de IA e dados IBM watsonx, as organizações têm uma ferramenta poderosa em seu conjunto de ferramentas para dimensionar a IA.

O IBM watsonx permite que as equipes gerenciem fontes de dados, acelerem fluxos de trabalho de IA responsável e implementem e incorporem facilmente a IA em toda a empresa — tudo em um só lugar. O watsonx oferece uma variedade de recursos avançados, incluindo gerenciamento abrangente de cargas de trabalho e monitoramento de dados em tempo real, projetados para ajudá-lo a dimensionar e acelerar as infraestruturas de TI impulsionadas por IA com dados confiáveis em toda a empresa.

Embora não esteja isento de complicações, o uso da IA representa uma oportunidade para as empresas acompanharem um mundo cada vez mais complexo e dinâmico, encontrando tecnologias sofisticadas que possam lidar com essa complexidade.