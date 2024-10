O que é IA na cadeia de suprimentos?

Uma cadeia de suprimentos pode se tornar complicada, especialmente para fabricantes de bens que, muitas vezes, dependem de seus parceiros para enviar seus produtos de maneira pontual e organizada. A IA pode manter todas as partes de uma cadeia de suprimentos em equilíbrio com sua capacidade de encontrar padrões e relacionamentos, diferentemente de um sistema tradicional sem IA. Esses padrões podem ajudar a otimizar as redes de logística desde o armazém até os transportadores de carga e os centros de distribuição.

As cadeias de suprimentos modernas são extensas e exigem supervisão completa para evitar interrupções desnecessárias. Os sistemas de IA podem oferecer assistência na forecasting, como planejamento de demanda ou capacidade de prever a capacidade de produção e armazém com base na demanda do cliente. Algumas estão usando IA para extrair insights de um conjunto de dados mais amplo coletado de dispositivos da Internet das Coisas (IoT) implementados em toda a cadeia de suprimentos.

A IA também pode ser utilizada nas operações da cadeia de suprimentos para rastrear os níveis de estoque e as tendências do mercado. No gerenciamento de estoque, a IA pode melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos, automatizar a documentação de bens físicos e inserir dados de forma inteligente sempre que os itens mudarem de mãos.

Ele pode ajudar na transparência para o fabricante e apresentar dados valiosos para todas as partes interessadas na cadeia de suprimentos. O aprimoramento da transparência da cadeia de suprimentos da IA oferece economia incomparável de tempo e custos. Também ajuda as empresas a atender aos padrões éticos e de sustentabilidade, que historicamente são demorados e caros.