IA e o futuro da sustentabilidade: conversa na semana climática com especialistas da IBM

DeKeyrel: Já estou vendo nossos clientes colherem benefício disso. Por exemplo, a Ford Motor Company estava buscando reduzir defeitos e downtime e criar um processo de fabricação mais sustentável. A Ford implementou a IBM Maximo Visual Inspection (MVI), que não só melhorou a sustentabilidade, como também a qualidade dos veículos. Como resultado, a Ford expandiu o uso do MVI e de seus recursos de IA para fábricas adicionais e apresentou a IBM com seu prestigioso Prêmio de Inovação em TI. Na Suíça e na Holanda, a DSM-firmenich Animal Nutrition & Health estava ansiosa para aproveitar os dados e a IA para melhorar a sustentabilidade de seus negócios e a integridade de seus animais. A DSM-Firmenich utilizou o IBM Environmental Intelligence Suite e seus algoritmos poderosos para prever e prevenir a contaminação de grãos, economizando milhões de euros para os setores agrícolas europeus todos os anos.

Shim: Um de nossos clientes usa Orchestrate a manutenção de mais de 100.000 ativos em um bairro com certificação LEED Platinum, que possui 94 edifícios, incluindo o arranha-céu mais alto de Riade. Um produtor brasileiro de energia renovável usou Environmental Intelligence e modelos de IA para melhorar as previsões de vento em 15% e as previsões de energia solar em 30%, permitindo que eles planejassem melhor e garantissem uma rede elétrica resiliente e confiável. Na IBM, usamos o Envizi, uma solução impulsionada por IA, para rastrear e analisar nossos dados de energia em uma única ferramenta em 600 locais. Ela permite que a IBM rastreie e reduza as emissões de gases de efeito estufa, o consumo de energia e o uso de água de forma eficiente, ao mesmo tempo em que otimiza o gerenciamento de instalações e as experiências no ambiente de trabalho.

DeKeyrel: O Ikano Group é um conglomerado multinacional com negócios em todos os setores e em vários continentes. Por esse motivo, organizar a grande quantidade de dados necessários para atender a diferentes padrões de relatórios é crucial para sua jornada de sustentabilidade. Ao buscar preparação para a nova Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa da UE, o grupo Ikano utilizou a IBM Envizi ESG Suite. Agora, eles podem capturar e rastrear facilmente mais de 15.000 tipos de dados diferentes para relatórios de CSRD graças à plataforma, economizando milhares de horas de trabalho no processo.

Abbosh: Também vemos grandes possibilidades na IA para a economia circular. A IA pode ajudar a descobrir maneiras de utilizar recursos de forma mais eficiente e criar economias de custos com matérias-primas, que muitas vezes constituem uma grande parte das despesas de produção. Por exemplo, a IA generativa pode descobrir e recomendar materiais para substituir PFAS (semelhantes a produtos químicos sintéticos) em locais de fabricação. Isso nos ajudará a explorar as maneiras pelas quais as tecnologias estão ajudando com a circularidade, avançando na descoberta de materiais e encontrando alternativas aos plásticos e ao PFAS.