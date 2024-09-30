IA e o futuro da sustentabilidade: conversa na semana climática com especialistas da IBM

Com muita frequência, questões de inovação são posicionadas como de alguma forma opostas à sustentabilidade, como se uma escolha tivesse que ser feita: proteger o planeta ou proteger os resultados. A verdade é que os avanços tecnológicos podem ajudar a impulsionar os esforços para melhorar as práticas empresariais sustentáveis. Ao otimizar as operações e reduzir práticas que consomem muitos recursos, a tecnologia pode não só tornar uma organização mais econômica, mas também avançar em sua jornada de sustentabilidade.
A IBM tem trabalhado arduamente utilizando inovações em inteligência artificial e IA generativa para ajudar as organizações a encontrar soluções para acelerar os esforços de sustentabilidade — incluindo várias que começaram na Climate Week NYC no início desta semana.
Sentamos com três especialistas em sustentabilidade da IBM para discutir o papel da IA em ajudar as organizações a melhorar as operações, identificar onde há espaço para inovação e explorar como os custos ambientais desses novos desenvolvimentos podem ser contabilizados.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Oday Abbosh, Líder Global de Sustentabilidade da IBM Consulting: A IA não é apenas uma ferramenta, mas um catalisador para a mudança. Isso pode ajudar as organizações a tomar decisões informadas para reduzir sua pegada de carbono e construir um futuro mais sustentável. Especificamente, a IA tem o potencial de transformar a forma como as empresas abordam sua estratégia de sustentabilidade. De acordo com um estudo recente do IBM Institute for Business Value, os gastos com relatórios de sustentabilidade excedem os gastos com inovação sustentabilidade em 43%. A IA pode ajudar a reequilibrar esses dólares em direção à inovação, simplificando a coleta de dados e permitindo que as organizações tomem ações mais direcionadas para impulsionar um progresso real em sustentabilidade.
Kendra DeKeyrel, Vice-Presidente de ESG e Líder de Produto de Gestão de Ativos da IBM: A IA é crucial para o futuro das práticas empresariais sustentáveis, e os executivos sabem disso: De acordo com o mais recente relatório da IBM sobre o Estado de Preparação para a Sustentabilidade, nove em cada dez líderes empresariais entrevistados concordaram que a IA ajudará a atingir suas metas de sustentabilidade. No entanto, ainda há trabalho a ser feito: a IBM também descobriu que 56% das organizações não estão usando ativamente a IA dessa maneira.
Christina Shim, diretora de sustentabilidade da IBM: Para nós, tudo começa com dados. Os dados são fundamentais para saber quanta energia você está consumindo ou o que está sendo desperdiçado. Os dados criam uma linha de base que sustenta cada meta e são a fonte a partir da qual você pode determinar seu impacto atual, acompanhar o progresso e implementar ajustes. Depois de ter os dados certos, implementar tecnologias como a IA pode ser uma das ferramentas mais poderosas para uma transição de sustentabilidade.
DeKeyrel: A IA é uma ferramenta fundamental para construir resiliência climática, e os líderes empresariais precisam urgentemente de ferramentas: Apenas metade dos entrevistados no recente Relatório sobre o Estado da Preparação para a Sustentabilidade da IBM se sente totalmente preparada para lidar com uma série de riscos climáticos. Para adaptar seus ativos físicos, infraestrutura e recursos naturais a condições climáticas extremas e riscos relacionados, as organizações devem entender vastos conjuntos de dados ambientais. Os humanos podem levar meses para rotular e extrair insights dos dados climáticos e geoespaciais relevantes, mas a IA reduz significativamente esse período de tempo. Por exemplo, a IBM Environmental Intelligence utiliza IA e APIs para integrar conjuntos de dados complexos e diversos e extrair rapidamente insights para melhorar a resiliência. A EI tem uma ampla gama de aplicações, desde a previsão de riscos de tempestades e marés devido à mudança do nível do mar até o rastreamento de tendências de biomassa e desmatamento para esforços de conservação.
Shim: A mudança climática afeta as pessoas de várias maneiras. Isso está levando ao aumento de inundações, causando golpe de calor e destruindo fazendas e meios de subsistência. Os seguros estão se tornando inacessíveis. Atrasos na construção devido a condições climáticas extremas já estão custando bilhões em todo o mundo. Nós nos importamos porque está afetando nossas vidas diárias, não importa onde moremos. Mas vamos focar nas soluções. A IA pode aumentar consideravelmente a resiliência diante das mudanças climáticas, analisando dados para prever eventos climáticos extremos, desastres naturais e outros riscos relacionados ao clima com maior precisão e prazo.
Por exemplo, com a NASA, lançamos um modelo que vai além da forecasting para oferecer novos insights para cientistas, desenvolvedores e empresas sobre as condições climáticas e meteorológicas de curto e longo prazo. Este é um dos modelos de IA mais avançados para clima e tempo, e agora está disponível na plataforma de código aberto Hugging Face, o que significa mais olhos voltados para o código e mais inteligência para os problemas. Modelos de base também podem ajudar a informar os esforços para reduzir os "efeitos das ilhas de calor". A IBM e a Universidade de Inteligência Artificial Mohamed Bin Zayed estão desbravando a aplicação de modelos de base para mapear as ilhas de calor urbanas, áreas com temperaturas significativamente mais altas em comparação com locais vizinhos em Abu Dhabi. Até o momento, o modelo orientou os esforços que conseguiram reduzir os efeitos das ilhas de calor na região em mais de três graus Celsius.
DeKeyrel: Já estou vendo nossos clientes colherem benefício disso. Por exemplo, a Ford Motor Company estava buscando reduzir defeitos e downtime e criar um processo de fabricação mais sustentável. A Ford implementou a IBM Maximo Visual Inspection (MVI), que não só melhorou a sustentabilidade, como também a qualidade dos veículos. Como resultado, a Ford expandiu o uso do MVI e de seus recursos de IA para fábricas adicionais e apresentou a IBM com seu prestigioso Prêmio de Inovação em TI. Na Suíça e na Holanda, a DSM-firmenich Animal Nutrition & Health estava ansiosa para aproveitar os dados e a IA para melhorar a sustentabilidade de seus negócios e a integridade de seus animais. A DSM-Firmenich utilizou o IBM Environmental Intelligence Suite e seus algoritmos poderosos para prever e prevenir a contaminação de grãos, economizando milhões de euros para os setores agrícolas europeus todos os anos.
Shim: Um de nossos clientes usa Orchestrate a manutenção de mais de 100.000 ativos em um bairro com certificação LEED Platinum, que possui 94 edifícios, incluindo o arranha-céu mais alto de Riade. Um produtor brasileiro de energia renovável usou Environmental Intelligence e modelos de IA para melhorar as previsões de vento em 15% e as previsões de energia solar em 30%, permitindo que eles planejassem melhor e garantissem uma rede elétrica resiliente e confiável. Na IBM, usamos o Envizi, uma solução impulsionada por IA, para rastrear e analisar nossos dados de energia em uma única ferramenta em 600 locais. Ela permite que a IBM rastreie e reduza as emissões de gases de efeito estufa, o consumo de energia e o uso de água de forma eficiente, ao mesmo tempo em que otimiza o gerenciamento de instalações e as experiências no ambiente de trabalho.
DeKeyrel: O Ikano Group é um conglomerado multinacional com negócios em todos os setores e em vários continentes. Por esse motivo, organizar a grande quantidade de dados necessários para atender a diferentes padrões de relatórios é crucial para sua jornada de sustentabilidade. Ao buscar preparação para a nova Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa da UE, o grupo Ikano utilizou a IBM Envizi ESG Suite. Agora, eles podem capturar e rastrear facilmente mais de 15.000 tipos de dados diferentes para relatórios de CSRD graças à plataforma, economizando milhares de horas de trabalho no processo.
Abbosh: Também vemos grandes possibilidades na IA para a economia circular. A IA pode ajudar a descobrir maneiras de utilizar recursos de forma mais eficiente e criar economias de custos com matérias-primas, que muitas vezes constituem uma grande parte das despesas de produção. Por exemplo, a IA generativa pode descobrir e recomendar materiais para substituir PFAS (semelhantes a produtos químicos sintéticos) em locais de fabricação. Isso nos ajudará a explorar as maneiras pelas quais as tecnologias estão ajudando com a circularidade, avançando na descoberta de materiais e encontrando alternativas aos plásticos e ao PFAS.
DeKeyrel: a IA generativa pode potencializar todos esses processos "preenchendo as lacunas" e modelando dados que a IA tradicional não consegue. Isso permite que as empresas vão um passo além e enfrentem novos casos de uso especialmente para o Gerenciamento do Ciclo de Vida de Ativos, como a geração de recomendações de código de falha de ativos.
Abbosh: Três em cada quatro executivos afirmam que os dados processados manualmente atrasam a geração de relatórios de sustentabilidade, prejudicando os resultados de negócios e de sustentabilidade. A IA ajuda a trazer esses insights à tona. A maioria dos clientes, independentemente do tamanho da empresa, tem equipes de sustentabilidade sobrecarregadas, tentando buscar manualmente os dados em vez de se concentrar no que os dados estão dizendo. A IA generativa pode liberar o potencial de produtividade. Por exemplo, em vez de equipes de sustentabilidade coletarem e revisarem manualmente recibos de combustível em papel, a tecnologia pode ajudar a traduzir imagens de recibos nos elementos de dados necessários para métricas relacionadas a combustível. Isso permite que essas equipes dediquem mais tempo à otimização do uso de combustível para a descarbonização, usando o tempo para insights de dados em vez de tempo buscando os dados.
Abbosh: A IA generativa não é uma solução mágica, mas se usada estrategicamente pode ajudar a impulsionar iniciativas e metas de sustentabilidade em escala. Para aproveitar ao máximo suas iniciativas de sustentabilidade, as empresas precisam de dados. Sem dados, a sustentabilidade não é praticável e não é operacional. Cada vez mais líderes empresariais começam a perceber como a IA pode ajudá-los a atingir seus objetivos de sustentabilidade. Sessenta e quatro por cento dos executivos entrevistados concordam que a IA generativa será importante para seus esforços de sustentabilidade. A IA generativa pode ajudar a acelerar a tomada de decisão baseada em dados, permitindo que as empresas impulsionem a sustentabilidade de maneiras significativas, incluindo a otimização dos níveis de produção, a minimização do desperdício, a promoção do consumo eficiente de energia e o cumprimento dos requisitos de relatórios regulamentares e voluntários.
Shim: A IA generativa tem o poder de combinar dados operacionais e ambientais para prever e mitigar interrupções nas operações comerciais e muito mais. Por exemplo, podemos usar dados de redes de energia, padrões climáticos e tendências de uso para prever e ajustar a distribuição de energia em tempo real. Isso ajuda as organizações a limitar sua pegada de carbono ao mesmo tempo em que impulsiona os resultados financeiros com economia de custos. Isso se aplica a qualquer organização — empresas grandes ou pequenas, organizações sem fins lucrativos e, claro, governos. Por exemplo, a IBM e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas acabam de lançar um modelo interativo que utiliza IA para prever o acesso à energia até 2030. O modelo está disponível para 102 países na África, América Latina, Ásia-Pacífico e Oriente Médio, e ajudará os governos a tomar decisões baseadas em dados e permitirá que os usuários analisem questões complexas de energia.
Abbosh: Embora a IA e a IA generativa sejam tecnologias impressionantes que certamente podem trazer benefícios tanto para os negócios quanto para a sustentabilidade, é essencial reconhecer que nenhum caminho a seguir está isento de desafios. Há muitas maneiras de arquitetar uma solução habilitada para IA de ponta a ponta que minimize o consumo de energia e, portanto, o impacto ambiental.
Shim: As empresas precisam ser inteligentes em sua abordagem à IA. Um dos nossos estudos recentes mostrou que 63% das organizações aplicarão a IA generativa em suas iniciativas de TI até o fim de 2024, mas apenas 23% das organizações integram avaliações de sustentabilidade quando elaboram seus projetos de TI pela primeira vez. E isso é um problema. Se nos concentrarmos na sustentabilidade da IA desde o início, não estamos apenas reduzindo nossa pegada de carbono, mas também criando soluções mais eficientes e econômicas. Há várias maneiras de colher os benefícios da IA e, ao mesmo tempo, minimizar seu impacto ambiental.
Abbosh: As empresas também podem ajudar a reduzir o uso de energia escolhendo uma abordagem de nuvem híbrida. Um quarto das empresas já está utilizando soluções de nuvem híbrida para aumentar significativamente a sustentabilidade e a eficiência energética de suas operações de TI. Quase metade relata um impacto positivo substancial na sustentabilidade geral de TI.
Shim: Outro aspecto a considerar é o tamanho de seus modelos. Modelos grandes vêm com mais custos de armazenamento de dados e computação e também exigem atualizações mais frequentes, o que significa que maior nem sempre é melhor. As empresas devem usar o modelo de base do tamanho certo para realizar o que precisam, o que ajuda na sustentabilidade, bem como no custo e na velocidade. Por exemplo, os modelos IBM Granite, treinados em dados específicos e relevantes, têm um desempenho tão bom quanto modelos maiores. Outro aspecto a considerar é o local de processamento. Como Oday mencionou, adotar uma abordagem de "nuvem híbrida" pode dar a você a flexibilidade de localizar seu processamento perto de fontes de energia limpa. Colocar os dados ao lado do processamento também pode resultar em economias reais de energia ao longo do tempo.
Nossos estudos também mostram que organizações com práticas de sustentabilidade de TI profundamente integradas não apenas alcançam melhores resultados ambientais, mas também veem benefícios significativos na eficiência operacional. Por exemplo, desenvolvemos chips de IA que são 14 vezes mais eficientes em termos de energia do que os modelos anteriores. Isso reduz drasticamente a energia necessária para executar cargas de trabalho de IA, permitindo-nos expandir nossos recursos de IA enquanto minimiza o consumo de energia.
Abbosh: Apesar da crescente ênfase em iniciativas de sustentabilidade, persiste um mito: o de que sustentabilidade e lucratividade são mutuamente exclusivas.
Shim: Sabemos que o que é bom para o planeta pode ser bom para os negócios. Nossos estudos demonstraram que as organizações que incorporam a sustentabilidade em todas as suas operações apresentam melhores resultados financeiros e de sustentabilidade, têm maior probabilidade de superar seus pares em termos de lucratividade e possuem taxas mais elevadas de crescimento de receita. Além disso, as organizações que adotam uma abordagem empresarial para a TI sustentável relatam benefícios em sua eficiência operacional.
Abbosh: A realidade é que os resultados financeiros e sustentáveis não só podem coexistir, como se reforçam mutuamente. Cinquenta e dois por cento das organizações que incorporam a sustentabilidade têm maior probabilidade de superar seus pares em lucratividade, crescimento de vendas e retenção de talentos
Shim: Em 2023, a IBM implementou projetos de conservação de energia em mais de 130 locais em todo o mundo. Por meio desses projetos, evitamos um consumo estimado de 95.000 MWh de energia e 33.000 emissões de mtCO2e, além de economizar aproximadamente US$ 11 milhões. Há outras áreas também que vão além da redução de custos. Por exemplo, organizações que incorporam sustentabilidade têm 56% mais chances de superar a atração de talentos.
Abbosh: Testemunhamos em primeira mão o poder da sustentabilidade integrada. A Downer recorreu IBM Consulting e utilizou o Maximo e Watson AIOps para aproveitar dados reais quase em tempo real de mais de 200 treinadores em toda a Austrália. A análise de dados dá suporte à manutenção preditiva, reduz defeitos e aumenta a confiabilidade dos trens em 51%. Da mesma forma, a Hera Spa contratou IBM Consulting para usar a visão com câmeras de IA para reduzir o desperdício em aterros sanitários e aumentar a eficiência em 89 instalações, direcionando mais materiais para a reutilização.
Shim: Sustentabilidade é uma estratégia de longo prazo. As organizações não devem tratar a sustentabilidade como um caso especial. Quando as organizações realmente incorporam a sustentabilidade nas operações, em vez de tratá-la como um complemento, os benefícios podem chegar a se tornar o cliente zero das soluções de sustentabilidade, levando aprendizados de volta aos clientes e ajudando-os a implementar e operacionalizar a sustentabilidade.
Aprenda a mitigar proativamente os riscos e interrupções com uma abordagem baseada em dados para adaptação climática.
Obtenha insights sobre o que as organizações voltadas para a sustentabilidade procuram em plataformas de software de ESG, abrangendo a captação de dados, relatórios de GEE e muito mais.
Saiba tudo o que você precisa saber sobre a Diretriz de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), incluindo conformidade, requisitos de geração de relatórios, principais datas etc.
Simplifique a manutenção, inspeção e confiabilidade dos seus equipamentos e infraestruturas essenciais com a solução integrada de gerenciamento do ciclo de vida de ativos da IBM.
Quer começar hoje sua jornada para sustentabilidade? Vincule seu roteiro estratégico às operações diárias.
Estabeleça uma estratégia de dados ESG para operacionalizar metas de sustentabilidade e aumentar a transparência.
Disponibilize dados ambientais e insights orientados por IA aos desenvolvedores e cientistas de dados para promover uma maior resiliência climática e eficiência empresarial.