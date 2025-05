O impacto da IA no ambiente de trabalho tem amplas implicações para o mercado de trabalho e o futuro do trabalho. Embora o uso de IA esteja geralmente associado a ganhos de produtividade para as empresas, muitos esperam que a tecnologia exija uma ampla mudança nos tipos de trabalhos que os trabalhadores realizam e na forma como são treinados.

De acordo com a consultoria McKinsey, até 30% das horas trabalhadas na economia dos EUA poderão ser automáticas até 2030, com 12 milhões de transições ocupacionais necessárias até o mesmo ano.1 Ao mesmo tempo, uma pesquisa recente realizada pelo IBM Institute for Business Value revelou que as organizações que implementam a IA em um nível operacional, em vez de um nível baseado em habilidades, superaram seus pares em 44% quando se trata de métricas como retenção de funcionários e crescimento de receita. Essas descobertas são compatíveis com as estimativas do Fórum Econômico Mundial, que preveem que, embora nos próximos anos possa haver 85 milhões de perdas de empregos em todo o mundo, as novas tecnologias podem criar 97 milhões de novos empregos.2

Juntas, essas estatísticas sugerem que a adoção generalizada de tecnologias de IA pode exigir iniciativas consideráveis de aprimoramento de habilidades para treinar a força de trabalho global. À medida que as ferramentas de IA são utilizadas com frequência crescente e o trabalho aprimorado por IA se torna mais comum, as organizações provavelmente se concentrarão mais em maximizar a eficiência dessas interações homem-máquina.