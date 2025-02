IA no setor fintech

Os assistentes impulsionados por IA podem usar processamento de linguagem natural (NLP) e compreensão de linguagem natural para interagir com os clientes por meio de uma interface de chatbot. Eles podem utilizar IA conversacional, informações da conta do usuário e dados relacionados à infraestrutura tecnológica do banco para oferecer um suporte mais personalizado. Esses chatbots de suporte ao cliente podem responder a perguntas e solicitações comuns 24 horas por dia, 7 dias por semana por meio de uma conversa natural.

Esses assistentes também podem orientar os clientes sobre novas funcionalidades e serviços e oferecer recomendações personalizadas para produtos e serviços que seriam úteis para a situação financeira ou de negócios do cliente. As interações orientadas por IA IA exigem menos intervenção humana em comparação com chatbots convencionais sem capacidades de NLP. Essas aplicações de IA podem levar a uma maior satisfação do cliente e, por consequência, ao aumento dos ganhos2 para as empresas.

No setor corporativo, esses chatbots impulsionados por IA também podem ajudar os bancos a melhorar sua eficiência operacional. A IA oferece automação de processos para tarefas administrativas tediosas, como inserção de dados, emissão de faturas, processamento de pagamentos e organização e análise de dados financeiros3. Ela pode ajudar na pesquisa de clientes e análise de crédito para empréstimos e investimentos, além de verificar documentos enviados. Ela também pode analisar dados sobre interações com clientes e o desempenho das soluções fintech existentes para fornecer insights sobre os clientes e sugestões para otimização de receita, gerenciamento de despesas, redução de custos e gestão de riscos.