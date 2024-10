De acordo com a McKinsey,1 a IA generativa provavelmente não superará os seres humanos nesta década. No entanto, poderemos ver um salto significativo nos recursos da IA generativa até 2040. A McKinsey espera que a IA atinja um nível em que possa competir com os 25% melhores executores humanos em uma ampla gama de tarefas. Ou seja, a IA escreverá conteúdo criativo de alta qualidade, resolverá problemas científicos complexos ou tomará decisões de negócios perspicazes no mesmo nível de profissionais qualificados. Os empregos que historicamente têm sido à prova de automação serão ainda mais afetados pela IA generativa. Os profissionais de educação, direito, tecnologia e artes provavelmente verão a IA generativa afetar suas profissões mais cedo.

Os palestrantes de um simpósio do MIT2 sobre ferramentas de IA exploraram vários caminhos de pesquisa futuros na IA generativa. Uma área significativa de interesse é a integração de sistemas perceptivos à IA. Essa abordagem permitiria que a IA imitasse os sentidos humanos, como tato e olfato, indo além do foco convencional na linguagem e nas imagens. O potencial dos modelos de IA generativa para superar as capacidades humanas também foi discutido, particularmente no contexto do reconhecimento emocional. Esses modelos avançados podem usar sinais eletromagnéticos para interpretar as mudanças na respiração e na frequência cardíaca de uma pessoa, oferecendo uma compreensão mais profunda de seu estado emocional.

Especialistas preveem que o viés continuará sendo um aspecto persistente da maioria dos modelos de IA generativa. Espera-se que esse desafio dê origem a novos mercados centrados em conjuntos de dados éticos. Além disso, um cenário dinâmico provavelmente se desenvolverá, caracterizado pela competição contínua entre empresas e criadores de conteúdo usando ferramentas generativas.

À medida que essas ferramentas se tornam mais difundidas no ambiente de trabalho, elas inevitavelmente trarão mudanças nas funções de trabalho e exigirão novas habilidades. Junto com esses desenvolvimentos, invariavelmente, vem o aumento do uso indevido de recursos generativos. À medida que os usuários ganham o poder de criar diversas formas de conteúdo, incluindo imagens, áudio, texto e vídeo, prevê-se que a probabilidade de uso indevido malicioso aumente. Esse cenário ressalta a importância de desenvolver mecanismos robustos para mitigar esses riscos e garantir o uso responsável de tecnologias de IA generativa.

A IA generativa continuará transformando as operações empresariais em vários setores, assim como o smartphone transformou a comunicação e a produtividade de negócios. Desde a automatização de tarefas rotineiras até o fomento da criatividade na criação de conteúdo e muito mais, o potencial da IA generativa é vasto e variado.

No entanto, é fundamental navegar por considerações éticas, maximizar a segurança dos dados e adaptar-se à evolução das melhores práticas. Para empresas prontas para explorar todo o espectro de possibilidades que a IA generativa oferece, orientação e insights estão a apenas um clique de distância. Saiba mais sobre como aproveitar o poder da IA generativa para sua empresa explorando o IBM watsonx, a plataforma de IA e dados criada para empresas.