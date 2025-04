A hiperpersonalização utiliza tecnologias como inteligência artificial (IA), IA generativa, aprendizado de máquina (ML) e análise de dados em tempo real para criar experiências de cliente altamente individualizadas. É mais profunda do que a personalização tradicional, que pode envolver chamar os clientes pelo nome ou recomendar produtos com base no histórico de compras. A hiperpersonalização utiliza pontos de dados mais detalhados, como comportamentos de navegação, localização, preferências e até mesmo fatores contextuais, como clima ou horário do dia. Esses detalhes possibilitam que as empresas ofereçam experiências altamente relevantes e individualizadas que pareçam genuinamente exclusivas para cada cliente e podem promover um senso de conexão e confiança.

A hiperpersonalização está cada vez mais prevalente em setores como varejo, entretenimento, saúde e bancos. A IA é usada para personalizar mensagens, recomendações de produtos e serviços para usuários individuais. Essa técnica, conhecida como personalização de IA possibilita que as empresas criem interações altamente personalizadas que melhorem a experiência do usuário e aumentem o engajamento do cliente.

Plataformas de streaming como Netflix ou Spotify, por exemplo, usam mecanismos de recomendação orientados por IA para sugerir conteúdo baseado nos hábitos de visualização ou escuta do usuário. Da mesma forma, os sites de comércio eletrônico personalizam sugestões de produtos com base no histórico de navegação e nas preferências do comprador. Essas técnicas são bem-vindas. De acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value, três em cada cinco consumidores gostariam de usar aplicativos de IA enquanto compram.1 Um estudo da McKinsey também revelou que 71% dos consumidores esperam que as empresas apresentem conteúdo personalizado. Desses clientes, 67% dizem que ficam frustrados quando suas interações com as empresas não são adaptadas às suas necessidades.2

A implementação da hiperpersonalização exige uma infraestrutura de dados robusta e compromisso com a privacidade de dados. As empresas devem lidar com conjuntos de dados e informações confidenciais de clientes de forma responsável, cumprindo as regulamentações relevantes de proteção de dados para manter a confiança e a conformidade.

Os consumidores de hoje estão inundados de opções. A hiperpersonalização representa uma evolução considerável nas estratégias de engajamento do cliente, indo além das campanhas de marketing digital genéricas para oferecer experiências personalizadas adequadas às preferências individuais. Conforme a tecnologia continua avançando, as empresas que implementam de forma eficaz a hiperpersonalização provavelmente obterão uma vantagem competitiva, entregando valor que ressoa de forma única com cada cliente.