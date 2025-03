O impacto da IA

Substâncias per e polifluoroalquil (PFAS) são um grupo de produtos químicos usados em utensílios de cozinha antiaderentes, cosméticos, embalagens de alimentos e telas de telefones móveis. Mas as PFAS levam milhares de anos para se decompor no solo e também se acumulam no sangue e no fígado de seres humanos e animais. As PFAS não podem ser metabolizadas e tem sido associadas a cânceres e outras doenças.

Como parte do PFACTS, um programa de substituição das PFAS de US$ 5 milhões iniciado pela US National Science Foundation, os pesquisadores estão usando a IA generativa para descobrir possíveis substitutos das PFAS. As aplicações de IA geram estruturas moleculares complexas projetadas para oferecer funcionalidade semelhante à das PFAS com menor toxicidade. O modelo produziu pelo menos 6.000 substitutos potenciais e está sendo expandido para abranger considerações adicionais.