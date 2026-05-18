O que é gerenciamento de agentes de IA?

Os agentes de IA estão mudando a forma como as organizações operam. Os clientes da Salesforce relatam que os agentes e assistentes de IA estão entregando um forte ROI em TI, vendas e atendimento ao cliente.2 À medida que os agentes assumem responsabilidades mais amplas, as organizações precisam de estruturas mais claras para coordenar suas atividades e gerenciar como interagem com funcionários e sistemas.

A migração para a IA agêntica também muda a forma como as empresas pensam sobre a supervisão operacional. Os sistemas de software tradicionais são previsíveis e têm escopos rígidos. Os agentes de IA operam com mais flexibilidade porque podem interpretar objetivos, fazer recomendações e interagir com várias ferramentas em tempo real. Essa flexibilidade melhora a eficiência e, ao mesmo tempo, introduz complexidade. As organizações precisam de formas centralizadas para monitorar o comportamento, gerenciar permissões e manter a visibilidade em grandes redes de agentes.

Mais empresas estão migrando para sistemas multiagentes. Departamentos diferentes podem implementar agentes especializados para finanças, suporte ao cliente, segurança ou análise de dados. Com o tempo, esses sistemas podem se tornar fragmentados se cada equipe gerenciar os agentes de forma independente. Uma camada de gerenciamento ajuda as organizações a criar modelos de governança consistentes, padrões operacionais compartilhados e supervisão centralizada em todos os departamentos e plataformas.

Os ambientes multiagentes estão gerando novas responsabilidades para as equipes de TI, segurança, conformidade e plataformas. Em algumas organizações, os grupos de governança de IA estão se expandindo para incluir a supervisão da orquestração de agentes, do gerenciamento de identidade e das operações do ciclo de vida. À medida que a adoção cresce, o gerenciamento de agentes de IA está se tornando parte da infraestrutura mais ampla que apoia as operações empresariais e iniciativas de IA de longo prazo.

A importância do gerenciamento de agentes de IA provavelmente aumentará à medida que as organizações integrarem os agentes de IA mais profundamente aos processos de negócios principais. O gerenciamento de agentes de IA ajudará as organizações a manter o controle sobre ecossistemas de agentes cada vez mais complexos, ao mesmo tempo em que apoia esforços mais amplos de transformação de negócios.