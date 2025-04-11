O que é automação agêntica?

No núcleo da automação agêntica está sua capacidade de combinar várias tecnologias para executar tarefas que, de outra forma, exigiriam intervenção humana. Nem todos os agentes possuem todos esses recursos, e automações avançadas exigirão vários tipos de agentes de IA. Abaixo estão os componentes dos agentes de IA:
A primeira etapa é a Percepção. A IA agêntica começa coletando dados do seu ambiente por meio de sensores, APIs, bancos de dados ou interações do usuário. Essa etapa garante que o sistema tenha informações atualizadas para análise de dados e atuação.
Em seguida, vem o Raciocínio. Após os dados serem coletados, a IA os processa para extrair insights significativos. Usando o processamento de linguagem natural, computer vision ou outros recursos de IA, ela interpreta as consultas dos usuários, detecta padrões e entende o contexto mais amplo. Isso ajudar a IA a determinar quais ações adotar com base na situação.
Com a Definição de metas, o agente define objetivos com base em metas predefinidas ou nas entradas dos usuários. Em seguida, desenvolve uma estratégia para atingir essas metas, geralmente usando decision trees, aprendizado por reforço ou outros algoritmos de planejamento.
Na Tomada de decisão, o agente avalia várias ações possíveis e escolhe a ideal com base em fatores como eficiência, precisão e resultados previstos.
Depois de selecionar uma ação, o agente realiza a Execução, seja interagindo com sistemas externos (APIs, dados, robôs) ou fornecendo respostas aos usuários.
A partir daí, a IA Aprende avaliando o resultado e coletando feedback para melhorar decisões futuras. Por meio do aprendizado por reforço ou aprendizado autossupervisionado, o agente refina suas estratégias ao longo do tempo, tornando-o mais eficaz no tratamento de tarefas semelhantes no futuro.