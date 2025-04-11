O que é automação agêntica?

A arte de fazer com que as máquinas façam coisas que os humanos teriam que fazer tem uma longa história que remonta aos tempos antigos. Marcos mais recentes incluem a Revolução Industrial, eletrificação e computadores, marcando os avanços do campo no último século.

O advento da inteligência artificial representa o próximo salto quântico para as tecnologias de automação por várias razões. Antes da IA, as soluções de automação geralmente tinham um custo inicial muito alto, porque os sistemas baseados em regras não têm a capacidade de raciocínio dinâmico que os seres humanos possuem, e esses sistemas exigem um design meticuloso. Sistemas não agênticos, como a automação robótica de processos (RPA) tradicional, têm um bom desempenho em tarefas estruturadas e repetitivas porque, sem consciência, operam de forma linear e estática. Sem a capacidade de raciocinar, esses sistemas tendem a falhar quando a mudança é aplicada a um determinado cenário. Não estão preparados para aprender ou se adaptar a novos cenários.

Além disso, não conseguem lidar com entradas complexas e não estruturadas porque a capacidade de compreensão e produção da linguagem humana excede em muito os recursos dos sistemas de computação tradicionais. Sistemas automatizados devem ser controlados com controles estáticos. Se um usuário quiser alterar algo, precisa migrar manualmente um controle deslizante ou marcar uma caixa por meio de alguma interface.

Havia também o chamado "paradoxo da automação", que afirma que quanto mais eficiente for o sistema automatizado, mais importante será a contribuição humana dos operadores. Se algo der errado em um sistema automatizado, o sistema pode multiplicar o problema até que um ser humano apareça para corrigi-lo.

A automação dos modelos de IA, impulsionada por algoritmos avançados de aprendizado de máquina chamados grandes modelos de linguagem (LLMs), foi uma grande melhoria, mas os sistemas de IA não agêntica ainda são reativos. Eles atuam quando instruídos e seguem prompts estreitamente definidos. Por exemplo, um modelo de forecasting pode prever um pico de demanda, mas não pode reordenar estoque, notificar equipes de vendas ou ajustar prazos de entrega sem solicitar mais informações. A introdução de novos contextos pode exigir retreinamento ou reconfiguração cara e demorada.