O A2A, ou protocolo Agent2Agent, é um padrão aberto que permite a comunicação estruturada entre agentes de IA, clientes e ferramentas. Neste tutorial, você pode construir um sistema de agentes em que um cliente de chat processa as consultas do usuário e as envia para um agente de IA executado em um servidor compatível com o A2A.

A maioria das aplicações de IA agêntica implementa comunicação personalizada entre componentes (por exemplo, o ChatChain do ChatDev), dificultando a reutilização do mesmo agente em diferentes aplicações ou a integração de ferramentas externas. Essa falta de padronização impede a interoperabilidade e limita o desenvolvimento de um ecossistema de agentes mais amplo.

A A2A soluciona essa limitação separando a camada de comunicação da lógica do agente por meio de um protocolo padronizado criado em HTTP, JSON-RPC 2.0 e eventos enviados pelo servidor (SSE). Essa separação permite que os agentes colaborem com outros agentes, atendam às solicitações dos clientes e acessem ferramentas externas sem um código de integração personalizado.

O A2A é compatível com arquiteturas descentralizadas que permitem que as equipes evoluam seus sistemas de IA de forma incremental, sem quebrar o código do cliente. As equipes podem atualizar ferramentas, trocar modelos ou modificar o comportamento dos agentes enquanto mantêm uma interface consistente em fluxos de trabalho complexos.

Os agentes trocam informações em mensagens estruturadas no formato JSON-RPC, que incluem metadados que enriquecem as interações dos agentes com clareza e consistência. Cada servidor A2A expõe um AgentCard em um endpoint conhecido (.well-known/agent-card.json), que descreve os recursos do agente como dados JSON estruturados. Assim, ele permite que os clientes descubram dinamicamente o que um agente pode fazer, semelhante a como a documentação das APIs descreve os endpoints disponíveis.

Acompanhe para criar e executar um sistema de agentes A2A e ganhar experiência prática com:

BeeAI : um framework agêntico de código aberto para a criação de agentes de IA.

: um framework agêntico de código aberto para a criação de agentes de IA. Protocolo A2A : um protocolo de comunicação padronizado para interoperabilidade de agentes.

: um protocolo de comunicação padronizado para interoperabilidade de agentes. Ollama: uma ferramenta para executar grandes modelos de linguagem (LLMs) localmente.

uma ferramenta para executar grandes modelos de linguagem (LLMs) localmente. Ferramentas de agentes: Recursos especializados, incluindo pesquisa na web (DuckDuckGo), dados meteorológicos (OpenMeteo), acesso à Wikipedia (WikipediaTool) e raciocínio (ThinkTool)

Observação: se você já trabalhou com o ACP (Agent Communication Protocol), reconhece as semelhanças. O ACP, originalmente desenvolvido pelo BeeAI da IBM, uniu forças com o Google A2A sob a Linux Foundation. O BeeAI agora usa adaptadores A2A (A2AServer e A2AAgent) para fornecer comunicação compatível com A2A. O A2A também trabalha ao lado do MCP (Model Context Protocol) para permitir que os agentes interajam com fontes de dados e ferramentas, criando ecossistemas de agentes interoperáveis.