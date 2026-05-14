A proliferação de agentes de IA reflete o capítulo mais recente da tecnologia empresarial ultrapassando a capacidade organizacional de governá-la. É um padrão que se repetiu com velocidade crescente. Por exemplo, a proliferação do SaaS e a TI invisível resultaram da tecnologia de nuvem que tornou o novo software muito mais fácil de adotar, muitas vezes sem o conhecimento de departamentos de TI centralizados.

O potencial da IA agêntica para transformar fluxos de trabalho e criar parcerias poderosas entre seres humanos e a IA resultou em uma adoção em grande escala. De acordo com uma pesquisa interna da IBM, a maioria das empresas já usa agentes de IA de alguma forma.

Mas, com a proliferação de ferramentas de IA capazes de criar agentes rapidamente, a criação de ferramentas agênticas não requer mais necessariamente um engenheiro de software ou um longo processo de ajuste fino. Ferramentas como o Copilot Studio da Microsoft e o AgentForce da Salesforce são compatíveis com opções de desenvolvimento de agentes de pouco código e no-code — soluções poderosas que, no entanto, incentivam a rápida implementação em todos os departamentos. Ou seja, a mesma pesquisa interna da IBM descobriu que um grande número de empresas relata que a proliferação da IA já está aumentando os riscos de segurança e resultando em complexidade desnecessária.

As implicações são significativas: quase todos os departamentos de uma grande empresa têm a capacidade de implementar agentes de IA autônomos, mas faltam os mecanismos para controlar e governar essas redes abrangentes. Ainda assim, a democratização da IA e do desenvolvimento de plataformas agênticas, juntamente com os ganhos reais de negócios prometidos por essas tecnologias, as tornam difíceis de abandonar. Governar agentes de IA de forma responsável requer uma abordagem centralizada e intencional que monitore e otimize o comportamento dos agentes em escala.

A falta de um modelo escalável para controlar o uso da IA em uma organização também impede a coordenação em toda a empresa. “Não há um cliente sequer que não tenha pelo menos umas 60 iniciativas aleatórias de IA acontecendo em toda a organização com TI invisível e IA oculta”, disse Matt Kosinski em um episódio recente do podcast Mixture of Experts da IBM. “E todos os departamentos e executivos dizem: ‘Na verdade, sou eu quem está liderando isso, seja de aquisição, RH ou desta unidade de negócios’”.