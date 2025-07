O que é AI TRiSM?

Justiça geralmente envolve mitigar ou eliminar vieses nos modelos e dados de IA durante o ciclo de desenvolvimento da IA. Os modelos de IA absorvem os vieses da sociedade que podem estar incorporados nos dados de treinamento. A coleta de dados tendenciosa que reflete desigualdades sociais pode causar danos a grupos historicamente marginalizados em áreas como pontuação de crédito, contratação e outras.

Identificar e lidar com o viés na IA requer a capacidade de direcionar, gerenciar e monitorar as atividades de IA de uma organização. Isso pode ser alcançado por meio da governança de IA — especificamente, com a criação de políticas e práticas para orientar o desenvolvimento responsável de IA e o uso das tecnologias de IA.