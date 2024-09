Os dados pessoais que uma empresa coleta de seus clientes e funcionários fazem parte de sua pegada de carbono digital. Grande parte desses dados pode estar sujeita a certas regulamentações de privacidade de dados e específicas do setor. Por exemplo, qualquer organização que faça negócios com clientes na UE deve cumprir com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e o prestadores de serviços de saúde e outros prestadores que lidam com informações de saúde protegidas do paciente devem cumprir com a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA).

A não conformidade regulatória pode levar a ações legais, multas e perda de negócios. Casos de não conformidade jornalística geralmente envolvem violações de dados em grande escala ou ciberataques. Mas uma organização corre o risco de não conformidade regulatória em qualquer lugar na sua pegada de carbono digital. Por exemplo, um funcionário do hospital postar a foto de um paciente ou fofocar sobre um paciente nas redes sociais pode constituir uma violação da HIPAA.