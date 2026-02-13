Hub de IA de USD 200 bilhões da Índia e Claude cria um compilador C

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Os agentes de IA ainda precisam dos humanos? Esta semana, no Mixture of Experts, o apresentador convidado Matt Kosinski, da Security Intelligence, recebe a companhia de Mihai Criveti, Martin Keen e Kush Varshney.

Primeiro analisamos o enorme investimento em infraestrutura de IA de US$ 200 bilhões do Google e da DeepMind na Índia, “o maior negócio de infraestrutura de IA da história”. A questão é soberania, geografia ou algo completamente diferente? Em seguida, o pesquisador da Anthropic, Nicholas Carlini, usou o Claude para construir um compilador C de 100.000 linhas totalmente operacional de forma autônoma. Nossos especialistas debatem se isso é impressionante ou inevitável e o que isso significa para os desenvolvedores humanos. Em seguida, uma constatação preocupante: 36% das habilidades de agentes de IA contêm vulnerabilidades de segurança. Finalmente, enquanto os líderes de TI questionam o ROI da IA, discutimos a mudança de "como" para "quanto" e se os preços baseados em valor poderiam mudar tudo. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana.

  • 00:00 – Introdução
  • 1:22 – Oferta de USD 200 bilhões para infraestrutura de IA do Google na Índia
  • 7:54– Claude constrói um compilador C de forma autônoma
  • 26:25 - Vulnerabilidades de segurança nas habilidades de agentes de IA
  • 39:44 — O problema do ROI da IA: medida de valor versus custo

As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
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Hub de IA de USD 200 bilhões da Índia e Claude cria um compilador C

O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude cria um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades dos segurança de agentes de IA e o problema do ROI das empresas.
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