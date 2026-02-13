Os agentes de IA ainda precisam dos humanos? Esta semana, no Mixture of Experts, o apresentador convidado Matt Kosinski, da Security Intelligence, recebe a companhia de Mihai Criveti, Martin Keen e Kush Varshney.
Primeiro analisamos o enorme investimento em infraestrutura de IA de US$ 200 bilhões do Google e da DeepMind na Índia, “o maior negócio de infraestrutura de IA da história”. A questão é soberania, geografia ou algo completamente diferente? Em seguida, o pesquisador da Anthropic, Nicholas Carlini, usou o Claude para construir um compilador C de 100.000 linhas totalmente operacional de forma autônoma. Nossos especialistas debatem se isso é impressionante ou inevitável e o que isso significa para os desenvolvedores humanos. Em seguida, uma constatação preocupante: 36% das habilidades de agentes de IA contêm vulnerabilidades de segurança. Finalmente, enquanto os líderes de TI questionam o ROI da IA, discutimos a mudança de "como" para "quanto" e se os preços baseados em valor poderiam mudar tudo. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana.
As opiniões expressas neste podcast são exclusivamente dos participantes e não refletem necessariamente as opiniões da IBM nem de qualquer outra organização ou entidade.
O negócio de infraestrutura de IA do Google de US$ 200 bilhões na Índia, Claude cria um compilador C em duas semanas, vulnerabilidades dos segurança de agentes de IA e o problema do ROI das empresas.
O relatório de uso do Copilot da Microsoft revela tendências surpreendentes de adoção de IA, além das sugestões de Ralph Wiggum, do India AI Summit e da campanha publicitária da IA no Super Bowl.
O Claude Opus 4.6 da Anthropic e GPT-5.3-Codex da OpenAI caiu em uma hora. Detalhamos a batalha da IA empresarial e o que ela significa para os desenvolvedores.
O aplicativo OpenAI Codex é lançado para agentes de programação, enquanto o Moltbook – a rede social somente de agentes expõe riscos de segurança. Ajuste para o Mixture of Experts desta semana!
O Moltbot (antigo Clawdbot) estimula a revolução dos agentes de código aberto, o ensaio sobre a adoção da IA de Dario Amodei, o IBM Grammy IQ e o chip Maia 200 da Microsoft apresentado.
A OpenAI introduz anúncios no ChatGPT, Claude Code tem seu momento de destaque e o relatório Enterprise 2030 da IBV revela o futuro da inovação em IA. Ouça o Mixture of Experts de hoje!
O Claude Cowork traz Agente de IA para o seu desktop, a Apple muda para o Google Gemini para Siri e Linus Torvalds adota a programação. Tudo isso e muito mais no Mixture of Experts desta semana!
Rubin, da NVIDIA, promete ganhos de desempenho 5X, a Meta adquire a Manus IA por USD 2 bilhões, e a arquitetura MHC da DeepSeek redefine a eficiência do treinamento de modelos.
O que é preciso para enganar um agente de IA? Parece que não é muito. Os palestrantes Nick Bradley, Claire Nuñez e Jeff Crume se juntam ao apresentador Matt Kosinski para discutir alguns novos métodos para sequestrar agentes de IA e quebrar suas barreiras.
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A IA não está apenas aprimorando o modelo de negócios. Até 2030 será o modelo dos negócios.
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