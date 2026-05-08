O que é um plano de controle de agentes?

By Matthew Finio , Amanda Downie

Painéis de controle de agentes, definidos

Um painel de controle de agentes é o sistema que implementa, opera, monitora e governa agentes de IA em toda uma organização.

Cada agente individual opera no "painel de dados", onde executa tarefas e interage com ferramentas. O painel de controle fica acima dessa camada como um centro de controle centralizado, definindo como os agentes são implementados, como trabalham juntos e as regras que orientam seu comportamento. Em vez de se concentrar em como um único agente se comporta, o painel de controle se concentra em como vários agentes funcionam como parte de um sistema de inteligência artificial maior.

Em um estudo recente do IBM Institute for Business Value, 96% das empresas relataram que já estão usando agentes de IA de alguma forma. Conforme os agentes de IA são adotados entre equipes e casos de uso, a fragmentação está presente desde o início. Os agentes frequentemente são criados com frameworks diferentes, conectados a fontes de dados separadas e regidos por regras inconsistentes. O painel de controle fornece uma maneira compartilhada de coordenar e supervisionar essa atividade, permitindo que as organizações gerenciem agentes de forma consistente à medida que eles escalam.

Na prática, o painel de controle atua como intermediário entre os agentes e os sistemas dos quais eles dependem. Ele encaminha solicitações, impõe permissões e aplica políticas antes que as ações sejam executadas. Ela também fornece visibilidade sobre como os agentes se comportam em produção, incluindo seu desempenho, uso e resultados.

Essa abordagem permite que os agentes sejam operados como um sistema coordenado em vez de uma coleção de componentes isolados. As equipes podem aplicar políticas consistentes, controlar o acesso a ferramentas e dados e monitorar como os agentes se comportam ao longo do tempo. Em ambientes corporativos de IA, essa estrutura é compatível com ecossistemas de IA agêntica mais amplos, nos quais vários sistemas de IA interagem. O painel de controle também é compatível com a iteração, ao permitir o controle de versão, testes e implementação de agentes à medida que evoluem.

É útil distinguir um painel de controle de agentes de um protocolo de contexto de modelo (MCP), pois eles operam em camadas diferentes:

  • Um painel de controle de agentes orquestra e governa a coordenação, o controle e o gerenciamento do ciclo de vida em nível de sistema, abrangendo agentes e serviços.
  • Um MCP define como o contexto, as ferramentas e os dados são estruturados e transmitidos para um modelo durante uma única interação.

O painel de controle se concentra em como os agentes operam dentro de um sistema mais amplo, enquanto o MCP se concentra em como um modelo processa uma solicitação específica.

Os desenvolvedores o utilizam para criar e testar os fluxos de trabalho dos agentes. As equipes de plataformas o utilizam para gerenciar a infraestrutura e impor padrões. As equipes de negócios e operações o utilizam para apoiar a conformidade, a segurança e a responsabilidade.

Um painel de controle de agentes fornece a base para agentes operacionais de forma estruturada e escalável. Ela permite a coordenação entre sistemas, estabelece um controle consistente e torna o comportamento dos agentes observável e gerenciável ao longo do tempo.

As mais recentes tendências em IA, trazidas a você por especialistas

Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.

Por que os painéis de controle de agentes de IA são importantes

Os painéis de controle de agentes moldam a forma como o trabalho é organizado e executado em ambientes que dependem de agentes de IA, especialmente à medida que as organizações adotam sistemas multiagentes. Nesses sistemas, o trabalho é coordenado entre grupos de agentes em vez de ser tratado por ferramentas ou fluxos de trabalho isolados. O painel de controle define como as tarefas são atribuídas, como os agentes interagem e como as saídas são validadas. Essa estrutura muda a forma como as equipes projetam processos e gerenciam resultados.

Sem um painel de controle, as organizações enfrentam a proliferação descontrolada de agentes de IA, onde os agentes crescem de forma descoordenada e não gerenciada. No estudo do IBV, 94% das empresas relataram que a proliferação da IA está aumentando o risco e a complexidade da segurança. Isso pode aumentar a pressão para a consolidação do fornecedor, pois as equipes tentam simplificar ambientes fragmentados que dificultam o escalonamento da IA. Desafios comuns na adoção incluem:

  • Fragmentação e IA isolada: os agentes são implementados em funções individuais, como RH, finanças ou TI, mas os processos de negócios abrangem todas elas. Essa desconexão dificulta a entrega de resultados de ponta a ponta.
  • Falta de coordenação e orquestração: à medida que o número de agentes aumenta, fica mais difícil gerenciar como eles interagem. Essa lacuna leva a esforços duplicados, comportamento inconsistente e experiências de usuários fragmentadas.
  • Os riscos da má governança: sem proteções consistentes, os agentes podem acessar os dados errados ou realizar ações não intencionais. Isso pode levar a problemas de segurança e perda de controle.

Um painel de controle de agentes lida com esses desafios ao introduzir normas, coordenação e supervisão compartilhados. Ele cria uma maneira consistente de os agentes operarem entre equipes e sistemas, o que reduz a duplicação e melhora o alinhamento. Essa estrutura também facilita o controle do comportamento e a atribuição de responsabilidades.

Os painéis de controle de agentes também moldam como as organizações gerenciam mudanças. À medida que os agentes são atualizados ou expandidos, o painel de controle ajuda a garantir que as alterações sigam os processos definidos. Esse sistema permite que as equipes testem, aprovem e implementem atualizações de forma controlada. Reduz as interrupções e viabiliza uma operação mais previsível à medida que os sistemas evoluem.

AI Academy

Torne-se um especialista em IA

Adquira conhecimento para priorizar os investimentos em IA que estimulam o crescimento dos negócios. Comece a usar hoje mesmo a nossa AI Academy sem custo e lidere o futuro da IA na sua organização.
Assista à série

Principais recursos de um painel de controle de agentes

Um painel de controle de agentes é definido por um conjunto de recursos que gerenciam como os agentes são descobertos, executados, governados e mantidos. Ele é compatível com a orquestração de agentes de IA em todos os sistemas e ajuda a garantir que agentes autônomos possam operar de maneira confiável.

Esses recursos são frequentemente agrupados em camadas arquitetônicas (como orquestração, governança ou observabilidade), mas na prática funcionam juntos como um sistema coeso. Conhecer os recursos de um painel de controle de agentes fornece uma visão mais clara e direta de como ele opera.

Controle de acesso

Ajuda a garantir que os agentes e usuários sejam autenticados e autorizados, impondo permissões em sistemas e fontes de dados. Esse controle inclui a aplicação de princípios de privilégio mínimo para limitar o acesso a dados confidenciais.

Registro de agentes e ferramentas

Mantém um catálogo centralizado de agentes e ferramentas disponíveis, permitindo a descoberta, a reutilização e a invocação consistente. Esse recurso também é compatível com a integração de novos agentes de IA em diferentes plataformas de agentes e pode incluir modelos predefinidos para padronizar a configuração.

Gerenciamento de execução

Lida com a execução de ações de agentes e chamadas de ferramentas, incluindo tratamento de entradas, processamento de saídas, novas tentativas e gerenciamento de erros. Gerencia o comportamento no tempo de execução e ajuda a garantir que as ações sejam processadas em tempo real, quando necessário.

Gerenciamento de ciclo de vida

Compatível com todo o ciclo de vida de agentes e ferramentas, incluindo controle de versão, testes, implementação e atualizações. Também mantém trilhas de auditoria para rastrear mudanças ao longo do tempo.

Imposição de políticas

Aplica regras que governam o comportamento dos agentes, como quais ferramentas podem ser usadas, quais dados podem ser acessados e quais ações são permitidas. Essas políticas ajudam a reduzir os riscos e a limitar a exposição a vulnerabilidades.

Roteamento de solicitações

Direciona as solicitações recebidas para o agente, ferramenta ou fluxo de trabalho apropriado com base no contexto, na intenção e nas regras do sistema.

Gerenciamento de estados

Gerencia como os agentes armazenam, recuperam e compartilham memória entre tarefas, sessões e fluxos de trabalho.

Telemetria

Captura logs, métricas e rastreamentos que fornecem visibilidade sobre o comportamento, o desempenho e os resultados do sistema para monitoramento e depuração de agentes de IA. Este recurso é fundamental para a observabilidade de agentes de IA.

Requisitos técnicos e funções de um painel de controle de agentes

Os recursos descritos na seção anterior descrevem o que um painel de controle agêntico pode fazer. Na prática, esses recursos são implementados por meio de um conjunto de componentes centrais da plataforma (às vezes descritos como sistema operacional de agentes), que definem como os agentes são criados, implementados e operados em escala.

Juntos, eles garantem que os fluxos de trabalho permaneçam confiáveis, seguros e adaptáveis à medida que a complexidade aumenta. O painel de controle coordena a execução, enquanto os sistemas de tempo de execução subjacentes realizam as tarefas.

  • Orquestração em tempo de execução: o sistema deve receber e interpretar as solicitações recebidas e, em seguida, coordenar como elas são executadas entre agentes, modelos e ferramentas externas. Essa orquestração normalmente é implementada por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), arquiteturas orientadas a eventos e mecanismos de fluxos de trabalho, que gerenciam processos e dependências multietapas.

  • Execução e acesso a ferramentas: a plataforma oferece um ambiente controlado para a execução de ações do agente e a interação com ferramentas e serviços externos. Esse ambiente inclui interfaces padronizadas, validação de entradas e saídas e mecanismos para lidar com erros e novas tentativas.
  • Camada de acesso e integração: um gateway unificado fornece uma maneira consistente para os agentes acessarem dados, ferramentas e sistemas externos. Essa camada simplifica a integração em ambientes heterogêneos e centraliza a forma como as solicitações são tratadas.
  • Segurança e autorização: todas as interações entre agentes, usuários e sistemas devem ser autenticadas e autorizadas. Essa segurança geralmente é imposta por meio de sistemas de identidade, acesso baseado em tokens e permissões aplicadas dinamicamente.
  • Gerenciamento de estado e contexto: a manutenção do contexto entre as interações é essencial para o comportamento coerente dos agentes. Isso inclui o contexto de trabalho de curto prazo, bem como o estado de longa duração, compatível com sistemas que persistem e recuperam informações ao longo de um fluxo de trabalho.

  • Observabilidade e avaliação: o painel de controle deve proporcionar visibilidade clara do comportamento do sistema. Essa visibilidade inclui a coleta de registros, métricas e rastreamentos e, em seguida, a disponibilização dessas informações para monitoramento, depuração e análise.
  • Imposição de políticas: as políticas devem ser impostas ativamente durante a execução, em vez de serem tratadas como definições estáticas. A imposição exige avaliação em tempo de execução das ações dos agentes em relação às regras definidas, garantindo que o comportamento permaneça em conformidade com as restrições operacionais e de segurança.

  • Gerenciamento de ciclo de vida e versão: esses componentes são compatíveis com todo o ciclo de vida dos agentes, desde o projeto e desenvolvimento até os testes, a implementação, a operação e o monitoramento. O controle de versão e os mecanismos de lançamento controlados ajudam a garantir que as atualizações possam ser introduzidas com segurança sem interromper os sistemas existentes.

  • Escalabilidade e confiabilidade: o painel de controle deve continuar funcionando sob demanda crescente e falha parcial do sistema. Essa capacidade exige o design do sistema distribuído, o gerenciamento eficaz das cargas de trabalho e os mecanismos para recuperação eficiente quando os componentes falham.

  • Registro de agentes e ativos: o painel de controle mantém um registro de agentes, ferramentas e dependências. O registro permite que as equipes descubram, reutilizem e gerenciem esses ativos de forma centralizada, melhorando a consistência e reduzindo a duplicação em toda a organização.

Casos de uso dos painéis de controle de agentes

Os painéis de controle de agentes são usados sempre que vários agentes de IA precisam operar de forma coordenada, governada e escalável. Eles são especialmente relevantes em ambientes em que a confiabilidade, a segurança e a supervisão são críticas. Os casos de uso a seguir ilustram como os painéis de controle moldam fluxos de trabalho do mundo real.

Melhoria contínua

Os painéis de controle capturam dados sobre o desempenho dos agentes e os utilizam para refinar o comportamento do sistema ao longo do tempo. Por exemplo, se um agente de suporte escala frequentemente determinados problemas, o painel de controle identifica o padrão e atualiza o roteamento para que solicitações semelhantes sejam atendidas por um agente mais apropriado.

Operações de suporte ao cliente

Os painéis de controle gerenciam vários agentes de suporte, que lidam com diferentes tipos de solicitações em aplicativos e interfaces no estilo de copiloto. Eles encaminham consultas, aplicam diretrizes de resposta e acompanham o desempenho para oferecer suporte a um serviço consistente em todos os canais. Se um cliente enviar um problema de faturamento por meio de chat, o painel de controle encaminha a solicitação para um agente específico do faturamento. Essa ação restringe o acesso a dados relevantes da conta e registra a interação para análise.

Automação do fluxo de trabalho empresarial

As organizações utilizam painéis de controle de agentes para coordenar agentes em processos de negócios multietapas que abrangem sistemas como gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) , planejamento de recursos empresariais (ERP) e ferramentas internas. O painel de controle ajuda a garantir que cada etapa seja executada na ordem correta e siga regras definidas.

Em um fluxo de trabalho de aquisição, por exemplo, um agente reúne estimativas do fornecedor, outro avalia os preços e um terceiro envia aprovações. O painel de controle orquestra essas etapas, impõe políticas de aprovação e registra decisões para fins de auditoria.

Imposição de governança e conformidade

Os painéis de controle ajudam a garantir que o comportamento dos agentes esteja alinhado com as políticas internas e as regulamentações externas, uma governança que é especialmente importante nos setores regulamentados. Por exemplo, em serviços financeiros, um agente que gera recomendações de investimento deve seguir as regras de conformidade. O painel de controle restringe o uso de dados e registra as saídas para avaliação regulatória.

Colaboração multiagentes

Em cenários mais complexos, vários agentes trabalham juntos em uma tarefa compartilhada. O painel de controle gerencia como as tarefas são divididas, como as informações são trocadas e como as produções são combinadas. Essa forma de colaboração multiagentes possibilita a resolução coordenada de problemas entre os agentes.

Por exemplo, em um fluxo de trabalho de pesquisa, um agente reúne dados, outro resume as descobertas e um terceiro gera um relatório. O painel de controle coordena o fluxo de dados e ajuda a saída final a cumprir normas de qualidade.

Orquestração de ferramentas e APIs

Os agentes frequentemente dependem de sistemas externos para concluir tarefas. O painel de controle rege como as ferramentas e APIs são selecionadas e usadas, garantindo o sequenciamento correto e a execução segura.

Por exemplo, um agente de vendas atualiza o registro de um cliente e envia um e-mail de acompanhamento. O painel de controle coordena a atualização do CRM e aciona o serviço de e-mail, aplicando regras de acesso e formatação.

Benefícios de um painel de controle de agentes

Os painéis de controle de agentes fornecem uma maneira estruturada de gerenciar agentes de IA à medida que eles escalam entre sistemas e equipes. Seu valor vem da melhoria na forma como os agentes são controlados, coordenados e observados em ambientes de produção. Esses benefícios ajudam na compatibilidade com sistemas de nível empresarial operando em escala empresarial.

  • Governança centralizada: as políticas são definidas e impostas em um único local, em vez de serem incorporadas em cada agente, o que facilita a manutenção da conformidade.

  • Responsabilidade clara: as ações podem ser rastreadas até agentes específicos, apoiando a auditoria e o rastreamento de responsabilidades.

  • Comportamento consistente: as regras compartilhadas reduzem a variação na forma como os agentes executam as tarefas, aumentando a confiabilidade.

  • Adaptação contínua: o monitoramento e o feedback permitem o refinamento contínuo das decisões de roteamento e do comportamento dos agentes.

  • Uso eficiente de recursos: as tarefas são encaminhadas para agentes e ferramentas apropriados, reduzindo a duplicação e melhorando a eficiência.

  • Iteração mais rápida: os agentes podem ser atualizados e implementados por meio de processos controlados, permitindo melhorias sem interromper os sistemas ativos.

  • Maior visibilidade: as equipes podem ver o que os agentes estão fazendo e como estão se saindo, facilitando a identificação de problemas e a compreensão do comportamento do sistema. Essa visibilidade também respalda a avaliação do ROI da IA ao longo do tempo.

  • Operação mais segura: os controles de acesso e a imposição de políticas limitam o que os agentes podem fazer, reduzindo o risco de ações não intencionais.

  • Escalabilidade: o painel de controle fornece estrutura à medida que o número de agentes aumenta, evitando a fragmentação e a perda de controle.

Melhores práticas para implementar um painel de controle de agentes

Construir um painel de controle de agentes exige mais do que montar componentes. Envolve decisões deliberadas sobre boundaries do sistema, governança e operação de longo prazo. As práticas a seguir ajudam a garantir que o sistema permaneça eficaz à medida que cresce.

  • Definir boundaries claras: especifique o que pertence ao painel de controle versus dentro de agentes individuais para evitar sobreposição e confusão.

  • Projeto para modularidade: separe as preocupações, como roteamento e imposição de políticas, para que os componentes possam evoluir de forma independente.

  • Habilitar interoperabilidade: projete o painel de controle para funcionar em diferentes modelos e ferramentas, incluindo frameworks de código aberto como o LangChain e sistemas construídos em arquiteturas de grandes modelos de linguagem (LLMs) . A interoperabilidade também inclui compatibilidade com vários provedores, como OpenAI e Anthropic, para evitar o lock-in.

  • Estabeleça a governança desde o início: defina políticas de acesso e uso de dados desde o início para evitar a adaptação de controles posteriormente.

  • Inclua supervisão humana quando necessário: permita a avaliação humana em cenários de alto risco ou ambíguos, para melhorar a confiabilidade e a credibilidade.

  • Planeje para escalabilidade: esses sistemas devem ser compatíveis com a implementação em ambientes como plataformas da AWS ou Microsoft, integrar-se a ferramentas como o GitHub e permitir o acesso por meio de interfaces como uma interface de linha de comando (CLI) ou dashboard. Esses recursos apoiam iniciativas organizacionais mais amplas e integração com ferramentas corporativas, como o LinkedIn.
  • Priorize a observabilidade: capture logs e métricas em toda a atividade dos agentes para compatibilidade com a depuração e a análise de desempenho.

  • Proteja cada etapa: aplique autenticação e validação em todo o sistema para reduzir o risco.

  • Padronize o registro: certifique-se de que todos os agentes e ferramentas sejam registrados por meio de um processo consistente, para melhorar a descoberta e a integração.

  • Compatibilidade com o gerenciamento do ciclo de vida: inclua processos de versionamento, testes e implementação para garantir atualizações seguras e previsíveis.

  • Utilize ciclos de feedback: refine o roteamento e o comportamento com base em dados do sistema e feedback do usuário.

Autores

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

Comece a obter ROI: Guia prático para a IA agêntica

Aprenda como escalar a IA agêntica para um ROI mensurável em toda a sua empresa. Este playbook descreve as principais barreiras que limitam o impacto, como medir o ROI de forma eficaz e um framework prático para impulsionar a adoção bem-sucedida em toda a empresa.

Recursos

A empresa em 2030: projetada para inovação perpétua

Descubra nossas cinco previsões sobre o que definirá as empresas mais bem-sucedidas em 2030 e as etapas que os líderes podem seguir para obter uma vantagem em priorizar a IA.
Imperativo da governança de IA: evolução das regulamentações e surgimento da IA agêntica

Aprenda como a evolução das regulamentações e o surgimento de agentes de IA estão remodelando a necessidade de frameworks robustos de governança de IA.
Explicação sobre a IA agêntica

O Techsplainers da IBM detalha os fundamentos da IA agêntica, desde os conceitos-chave até os casos de uso do mundo real. Episódios claros e rápidos ajudam você a aprender rapidamente os fundamentos.
Libere o ROI da IA: guia tático para produtividade empresarial

Aprenda estratégias comprovadas para aumentar a produtividade e impulsionar a transformação empresarial com IA e inovação no núcleo.
Como os agentes e assistentes de IA podem trazer benefícios para a sua organização

Aprofunde-se neste guia abrangente que detalha os principais casos de uso e recursos, fornecendo recomendações passo a passo para ajudar você a escolher as soluções certas para sua empresa.
Reinvente a produtividade de negócios com agentes e assistentes de IA

Saiba como agentes de IA e assistentes de IA podem trabalhar juntos para atingir novos níveis de produtividade.
Experimente o watsonx Orchestrate

Entenda como a IA generativa é capaz de aliviar sua carga de trabalho e aumentar a produtividade
De projetos de IA a lucros: como a IA agêntica pode sustentar retornos financeiros

Saiba como as organizações estão deixando de lançar a IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.

Relatório da Omdia sobre inteligência capacitada: o impacto dos agentes de IA

Descubra como você pode liberar todo o potencial da IA generativa com agentes de IA.

Como os agentes de IA reinventarão a produtividade

Aprenda maneiras de usar a IA para ser mais criativo e eficiente e começar a se adaptar a um futuro que envolve trabalhar em estreita colaboração com agentes de IA.
A vanguarda das empresas agênticas: colocando a IA para trabalhar em todo o seu portfólio de tecnologias

Mantenha-se a par dos novos agentes de IA, um ponto de ruptura fundamental na revolução da IA.
O futuro dos agentes, o consumo de energia da IA, o uso de computadores da Anthropic e textos gerados por IA com a marca d'água do Google

Fique à frente da curva com nossos especialistas em IA neste episódio de Mixture of Experts enquanto eles se aprofundam no futuro dos agentes de IA e muito mais.

Como a Comparus está usando um "assistente bancário"

A Comparus usou as soluções do watsonx.ai e demonstrou de forma impressionante o potencial dos serviços bancários conversacionais como um novo modelo de interação.
Soluções relacionadas
Agentes de IA para empresas

Crie, implemente e gerencie assistentes e agentes de IA potentes que automatizam fluxos de trabalho e processos com a IA generativa.

         Explore o watsonx Orchestrate
    Soluções de agentes de IA da IBM

    Construa o futuro do seu negócio com soluções de IA em que você pode confiar.

         Explore soluções de agentes de IA
    Serviços de IA do IBM® Consulting

    Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.

         Explore os serviços de inteligência artificial
    Dê o próximo passo

    Se você optar por personalizar aplicativos e habilidades criados previamente ou criar e implementar serviços agênticos personalizados usando um estúdio de IA, a plataforma IBM watsonx tem aquilo de que você precisa.

    1. Explore o watsonx Orchestrate
    2. Explore o watsonx.ai