Cada agente individual opera no "painel de dados", onde executa tarefas e interage com ferramentas. O painel de controle fica acima dessa camada como um centro de controle centralizado, definindo como os agentes são implementados, como trabalham juntos e as regras que orientam seu comportamento. Em vez de se concentrar em como um único agente se comporta, o painel de controle se concentra em como vários agentes funcionam como parte de um sistema de inteligência artificial maior.

Em um estudo recente do IBM Institute for Business Value, 96% das empresas relataram que já estão usando agentes de IA de alguma forma. Conforme os agentes de IA são adotados entre equipes e casos de uso, a fragmentação está presente desde o início. Os agentes frequentemente são criados com frameworks diferentes, conectados a fontes de dados separadas e regidos por regras inconsistentes. O painel de controle fornece uma maneira compartilhada de coordenar e supervisionar essa atividade, permitindo que as organizações gerenciem agentes de forma consistente à medida que eles escalam.

Na prática, o painel de controle atua como intermediário entre os agentes e os sistemas dos quais eles dependem. Ele encaminha solicitações, impõe permissões e aplica políticas antes que as ações sejam executadas. Ela também fornece visibilidade sobre como os agentes se comportam em produção, incluindo seu desempenho, uso e resultados.

Essa abordagem permite que os agentes sejam operados como um sistema coordenado em vez de uma coleção de componentes isolados. As equipes podem aplicar políticas consistentes, controlar o acesso a ferramentas e dados e monitorar como os agentes se comportam ao longo do tempo. Em ambientes corporativos de IA, essa estrutura é compatível com ecossistemas de IA agêntica mais amplos, nos quais vários sistemas de IA interagem. O painel de controle também é compatível com a iteração, ao permitir o controle de versão, testes e implementação de agentes à medida que evoluem.

É útil distinguir um painel de controle de agentes de um protocolo de contexto de modelo (MCP), pois eles operam em camadas diferentes:

Um painel de controle de agentes orquestra e governa a coordenação, o controle e o gerenciamento do ciclo de vida em nível de sistema, abrangendo agentes e serviços.

orquestra e governa a coordenação, o controle e o gerenciamento do ciclo de vida em nível de sistema, abrangendo agentes e serviços. Um MCP define como o contexto, as ferramentas e os dados são estruturados e transmitidos para um modelo durante uma única interação.

O painel de controle se concentra em como os agentes operam dentro de um sistema mais amplo, enquanto o MCP se concentra em como um modelo processa uma solicitação específica.

Os desenvolvedores o utilizam para criar e testar os fluxos de trabalho dos agentes. As equipes de plataformas o utilizam para gerenciar a infraestrutura e impor padrões. As equipes de negócios e operações o utilizam para apoiar a conformidade, a segurança e a responsabilidade.

Um painel de controle de agentes fornece a base para agentes operacionais de forma estruturada e escalável. Ela permite a coordenação entre sistemas, estabelece um controle consistente e torna o comportamento dos agentes observável e gerenciável ao longo do tempo.