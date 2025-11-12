O que é um agente baseado em utilidade?

A função de utilidade é uma equação matemática que representa como o agente deve avaliar o benefício de quaisquer ações possíveis que possa adotar. É essencialmente o sistema de valores do agente e representa como o agente prioriza fatores relevantes ao fazer escolhas.

As funções de utilidade atribuem um valor numérico a cada resultado de uma ação potencial, quantificando as preferências que o agente deve manter. Agentes baseados em utilidade usam a função de utilidade para negociar ambientes complexos, avaliar compensações e maximizar a utilidade de suas escolhas.