O que é alocação de recursos?

O objetivo da alocação de recursos é otimizar a eficiência, alinhando equipes, cronogramas, orçamentos e ferramentas com as metas gerais do negócio. Ela ajuda a garantir que os recursos certos estejam disponíveis no momento certo. Em especial, a alocação de recursos no modelo ágil permite que as organizações se adaptem rapidamente a mudanças, respondam a novas informações e realoquem recursos disponíveis para atender às expectativas dos stakeholders.

Com o apoio de ferramentas de gerenciamento de recursos, os departamentos podem facilitar a colaboração entre equipes e promover uma cultura de melhoria contínua, ajudando as empresas a aumentar a satisfação dos clientes e maximizar os lucros.