Antes de continuar, vamos definir nossos termos com mais precisão, pois a expressão “gerenciamento de cargas de trabalho” tem mais de um significado. Embora essas definições não sejam mundos separados e sejam, de fato, ligeiramente análogas, elas são nitidamente diferentes.

Em um contexto de uso pelos funcionários e compartilhamento de trabalho, o gerenciamento de cargas de trabalho pode se referir ao gerenciamento de cargas de trabalho de uma equipe ou como a quantidade total de trabalho que uma organização planeja executar é compartilhada entre os vários departamentos e membros da equipe da empresa.

É certo que há um "elemento humano" no trabalho quando você discute a capacidade da equipe e como as cargas de trabalho da equipe são compartilhadas por toda a equipe, porque estamos falando de como as pessoas fazem seus respectivos trabalhos. Essa dimensão humana permanece durante as atividades principais de gerenciamento de cargas de trabalho que ocorrem em retrospectiva, incluindo o monitoramento verificável de métricas relacionadas ao desempenho da equipe e à produtividade da equipe e a consideração menos concreta de outros intangíveis valiosos, como o trabalho em equipe.

No entanto, em outro significado, o gerenciamento de cargas de trabalho analisa a mesma questão de produtividade de uma perspectiva estritamente computacional. Nesse sentido, o gerenciamento de cargas de trabalho é um exercício de gerenciamento de trabalho sobre descobrir o total de tarefas do projeto de computação que devem ser concluídas para que a organização atinja suas metas contínuas. A organização usará essa figura compilada para ajudar a projetar com precisão o planejamento de capacidade e o gerenciamento de tarefas para que isso aconteça. Isso, então, se resume a descobrir como dispersar fluxos de trabalho coletivos em distribuições equilibradas de cargas de trabalho.

Depois, há um terceiro significado mais amplo de "gerenciamento de carga de trabalho" que combina ambas as discussões em uma única conversa que abrange o trabalho de gerenciamento de projetos que deve ser feito, a equipe humana designada para executar esse trabalho e os sistemas e processos de computador necessários para realizá-lo. Para estudar esse tópico completamente, precisamos examinar esse sentido abrangente de "gerenciamento de cargas de trabalho" e tudo o que ele implica.