A alocação refere-se ao agendamento, organização e atribuição de tarefas, enquanto a utilização se refere à medição estratégica do desempenho geral dos recursos.

A alocação de recursos ocorre quando as empresas alocam recursos efetivos em relação aos objetivos desejados. Isso geralmente envolve gerentes de projeto atribuindo tarefas específicas aos membros da equipe ou a um recurso do projeto para alocar a carga de trabalho necessária para a organização e o planejamento do projeto. O gerenciamento eficaz de um cronograma e das dependências internas ou externas do projeto pode evitar o aumento do escopo e aumentar a lucratividade.

Embora muitas empresas ainda usem ferramentas tradicionais de alocação de recursos para prever (como planilhas do Excel), você precisa de uma ferramenta avançada de gerenciamento de recursos e um software de gerenciamento de projetos (PMS) para tomar decisões mais rápidas, obter insight sobre a melhor maneira de organizar tarefas e alocar recursos de forma eficaz. o escopo de um projeto.

A utilização de recursos difere da alocação de recursos, pois é um KPI que mede a eficiência de uma equipe em relação à forma como está usando seus recursos disponíveis. Em outras palavras, a utilização de recursos cria KPIs que medem o desempenho e o esforço em um período de tempo ou capacidade disponível.

A utilização ideal de recursos e a alocação inteligente de recursos permitem que os gerentes de projeto prevejam a disponibilidade de recursos em várias categorias. Essa consciência permite que as equipes planejem estrategicamente os cronogramas da força de trabalho e façam esforços corretivos em tempo real para garantir a integridade ideal de novos projetos.

Tanto a alocação quanto a utilização de recursos são áreas do gerenciamento de projetos que, quando usadas em conjunto e aumentadas com software de gerenciamento de recursos, podem sustentar o crescimento, aumentar os lucros, melhorar a produtividade e aprimorar os resultados financeiros de uma empresa.