O gerenciamento de capacidade engloba as ferramentas, processos e estratégias necessários para que uma organização mantenha recursos adequados para atender às demandas de dados atuais e futuras com eficiência operacional máxima. O gerenciamento de capacidade busca cortar custos, otimizar a produtividade e eliminar restrições de capacidade.
O gerenciamento de capacidade geralmente é confundido com o gerenciamento de recursos. Isso normalmente acontece por dois motivos principais. Primeiro, ambos os termos parecem como se estivessem descrevendo o mesmo tipo de coisa, embora esse não seja o caso. Em segundo lugar, ambos os termos descrevem atividades que devem ocorrer no início da história de uma empresa, durante os primeiros estágios de planejamento conceitual.
Mas gerenciamento de capacidade e gerenciamento de recursos não são frases intercambiáveis. São termos sequenciais e é importante manter a sequência. Durante a etapa de planejamento, o gerenciamento de capacidade é uma atividade fundamental do planejamento, tão importante que geralmente deve preceder a maioria das outras considerações.
Veja a diferença entre os dois:
O gerenciamento de capacidade aborda aspectos do planejamento de recursos e do planejamento de projetos, mas resume suas conclusões a um conjunto de métricas orientadoras — se a empresa planejada será capaz de processar sua alocação projetada de cargas de trabalho e executar as exigências comerciais.
Mas essa é apenas uma parte do gerenciamento de capacidade; a outra parte exige algum forecasting na forma de previsão da demanda futura e como o sistema acomodará esse crescimento antes que esse tempo ocorra e as necessidades futuras se tornem demandas presentes.
Antes de prosseguir, faz sentido delinear os diferentes significados do termo "gerenciamento de capacidade" para evitar possível confusão. Existem na verdade três “ampliações” da palavra, cada uma relacionada a um sentido específico de escala:
Para os fins desta discussão, estamos considerando os três níveis de ampliação simultaneamente, pois é assim que as empresas funcionam. Geralmente, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e múltiplas perspectivas muitas vezes devem ser mantidas simultaneamente.
Gerenciar a capacidade é mais do que simplesmente ficar de olho nos limites de capacidade de armazenamento e garantir que os ativos tenham espaço suficiente para caber. O tratamento eficaz de problemas de capacidade requer a implementação de técnicas de forecasting e o uso de dados e inteligência artificial (IA) para estudar projetos anteriores e planejar novos. Veja a seguir as principais etapas envolvidas nos processos de gerenciamento de capacidade:
Diferentes organizações lidam com seus problemas de gerenciamento de capacidade com vários métodos e estratégias. As estratégias a seguir refletem vários níveis de gerenciamento de desempenho.
Há várias maneiras de jogar o jogo do gerenciamento de capacidade empresarial. Uma maneira é implementar uma estratégia de atraso, na qual a organização adapta mais uma postura de negócios descontraída, em vez de uma abordagem mais proativa. As organizações que usam uma estratégia de atraso esperam para aumentar sua capacidade até que a demanda tenha crescido o suficiente.
Nessa estratégia, a empresa não busca se envolver em forecasting da demanda e, em vez disso, aguarda os números sólidos que indicam o aumento da demanda. Esta opção é frequentemente escolhida por empresas com bases sólidas de clientes, mas que podem estar lidando com restrições orçamentárias.
Para as organizações que desejam adotar uma abordagem mais engajada e proativa para o gerenciamento de capacidade, há a estratégia de capacidade de liderança a ser considerada. Aqui, uma empresa aumentará sua capacidade de produção na expectativa da demanda futura.
O benefício óbvio para a organização é que ela estará mais bem preparada para atender a essa demanda futura, caso ela se materialize conforme o esperado. Um exemplo de uma estratégia de capacidade de liderança comumente seguida pode ser encontrado em empresas de brinquedos que ajustam a produção em antecipação à temporada de compras de Natal. Essa abordagem agressiva normalmente depende de forecasting avançado de demanda.
Em um tipo de abordagem híbrida, a estratégia de capacidade média busca ocupar o meio termo entre uma abordagem agressiva (estratégia de capacidade de liderança) e uma abordagem reativa (estratégia de atraso). Assim, a estratégia de capacidade média procura encontrar a capacidade que atenderá à sua demanda média esperada.
De certa forma, isso pode ser uma estratégia arriscada, embora, com base em médias amplas, esse tipo de "ato de equilíbrio", com a capacidade alinhada com o nível esperado de demanda, deva funcionar se as estimativas médias da empresa se mostrarem confiáveis. A qualidade do forecasting da organização é particularmente importante.
A estratégia de capacidade de correspondência é, na verdade, uma modificação da estratégia de capacidade de liderança. A principal diferença é o investimento.
Em uma estratégia de capacidade de liderança, a empresa investe em mais capacidade em antecipação à demanda futura. A estratégia de capacidade de correspondência alcança a maioria dos mesmos objetivos sem definir grandes somas de dinheiro antecipadamente. Em vez disso, a empresa opta por microgerenciar os dados recebidos sobre a demanda atual real e fará os ajustes com base nessas descobertas. A estratégia de capacidade de correspondência depende fortemente da observação de tendências de mercado emergentes e em evolução e de basear ações rápidas nos dados resultantes.
Há pelo menos meia dúzia de motivos para as organizações recorrerem a estratégias e soluções eficazes de gerenciamento de capacidade:
O gerenciamento de capacidade eficaz encontra maneiras de impedir alguns desafios persistentes que podem afetar negativamente a eficiência:
Várias ferramentas de gerenciamento de capacidade são de uso popular, incluindo as seguintes:
