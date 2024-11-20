O gerenciamento de capacidade geralmente é confundido com o gerenciamento de recursos. Isso normalmente acontece por dois motivos principais. Primeiro, ambos os termos parecem como se estivessem descrevendo o mesmo tipo de coisa, embora esse não seja o caso. Em segundo lugar, ambos os termos descrevem atividades que devem ocorrer no início da história de uma empresa, durante os primeiros estágios de planejamento conceitual.

Mas gerenciamento de capacidade e gerenciamento de recursos não são frases intercambiáveis. São termos sequenciais e é importante manter a sequência. Durante a etapa de planejamento, o gerenciamento de capacidade é uma atividade fundamental do planejamento, tão importante que geralmente deve preceder a maioria das outras considerações.