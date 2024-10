Em geral, os chatbots se tornaram o método ideal para as organizações fornecerem atendimento ao cliente 24 horas por dia. Os clientes esperam um serviço 24/7 e uma rápida resolução dos problemas. Os chatbots oferecem às empresas um canal sempre ativo para prestar serviço ou suporte a clientes e clientes em potencial. Eles permitem que as organizações qualifiquem os leads em tempo real e podem ajudar a guiar os clientes em potencial diretamente para os produtos, serviços ou informações que estão procurando. Os chatbots também estão ajudando as organizações a melhorar a retenção de usuários, fornecendo respostas imediatas às perguntas dos clientes e reduzindo os tempos de espera.

Chatbots avançados oferecem experiências personalizadas ao lembrar de interações e preferências passadas, um toque pessoal que faz com que os clientes se sintam valorizados e compreendidos. Além disso, muitas organizações também empregam chatbots proativos que iniciam conversas, fazem vendas adicionais, oferecem ajuda ou sugerem produtos ou serviços com os quais um cliente pode não estar familiarizado.

No entanto, existem algumas desvantagens. Quando uma organização decide empregar um chatbot, o ônus é dela para garantir que ele forneça um atendimento valioso ao cliente e seja personalizado para essa finalidade. Um chatbot confuso ou inútil pode afastar um cliente e prejudicar a reputação da marca de uma organização. Além disso, organizações que não fornecem uma conexão com um agente em tempo real e dependem exclusivamente da tecnologia de chatbot conversacional podem enfrentar adversidades quando os clientes ficam frustrados com a incapacidade de falar com uma pessoa.

A grande variedade de chatbots no mercado hoje demonstra a versatilidade e eficiência que essas ferramentas trazem para diferentes setores. A Lyro, por exemplo, está revolucionando o atendimento ao cliente com seus recursos de deep learning, lidando com até 80% das consultas comuns e melhorando significativamente os tempos de resposta. Kuki, disponível no Facebook Messenger, e Meena do Google, estabelecem novos padrões na interação diária e na conversa de domínio aberto com processamento avançado de linguagem e compreensão de contexto. Ada, desenvolvido pela ServiceNow, oferece uma abordagem amigável e pessoal, muitas vezes usando emojis e GIFs para expressar empatia e humor. A variedade de uso se estende a bots especializados, como o Domino's Messenger Bot, que simplifica pedidos de comida; o Insomnobot 3000, que oferece uma companhia noturna peculiar; chatbots imobiliários que melhoram a navegação por propriedades; uma série de chatbots bancários que ajudam os usuários a pagar contas, verificar saldos de contas e controlar suas finanças; o Woebot, que oferece suporte à saúde mental; e o Buoy, que auxilia na triagem médica. Esses casos de uso ilustram o papel crescente dos chatbots na melhoria da experiência do usuário, simplificando as operações e fornecendo suporte em todos os setores.

Mas os benefícios vão muito além da automação. Os chatbots estão rapidamente se tornando companheiros de trabalho dos agentes humanos, preenchendo previamente as informações necessárias e destacando problemas urgentes para que os agentes possam se concentrar na resolução de problemas complexos e situações emocionalmente carregadas. Com alcance global e disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, os chatbots podem quebrar barreiras linguísticas e fornecer suporte instantâneo, gerando confiança e satisfação em todos os níveis. Ao combinar insights de IA com análise de sentimentos, as empresas entendem mais rapidamente a jornada do cliente, identificam os pontos problemáticos do cliente, melhoram as ofertas e preveem as necessidades antes que elas surjam.