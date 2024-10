Uma estratégia de automação de marketing simplifica a maneira como as organizações realizam tarefas de marketing e segmentam conteúdo e experiências para pessoas que desejam influenciar na jornada do cliente. É um componente essencial das campanhas de marketing B2C e B2B.

As campanhas de marketing utilizam cada vez mais tecnologia automatizada , que é aprimorada com a experiência dos funcionários da equipe de marketing. Embora a automação de marketing não seja nova, os avanços atuais em inteligência artificial ( IA ), processamento de linguagem natural (PLN) e aprendizado de máquina (ML) criam mais funções para a tecnologia de automação. As empresas incorporam esses recursos de automação em processos de marketing e fluxos de trabalho automatizados para gerar ainda mais valor.