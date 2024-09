Trabalhando com o marketing da IBM, a equipe de consultoria usou o método IBM® Garage para implementar o pacote Adobe. Com esse trabalho técnico, a equipe de design do IBM iX ajudou a otimizar processos ineficientes e a vislumbrar novas habilidades e funções de marketing que dariam suporte à transformação.

Qual é a metodologia do IBM Garage? É um modelo de ponta a ponta para acelerar a transformação digital que ajuda a gerar ideias inovadoras e a agilizar a implementação. Neste projeto, equipes mistas com especialistas de estratégia de marketing, design, desenvolvimento e tecnologia cocriaram o novo modelo de marketing. Os estrategistas de marketing definiram a direção e então a equipe de consultores viu o trabalho com novos olhos, pressionando e desafiando os profissionais de marketing para que considerassem novas abordagens para uma simplificação radical.

Em seguida, as equipes priorizaram pequenas partes do projeto a serem concluídas em sprints de duas a seis semanas. Isso ajudou a evitar longos impasses e funcionários trabalhando sozinhos. “O princípio fundamental do agile são as iterações frequentes e os testes com um enfoque humano”, diz Laura Evans, vice-presidente no IBM iX. “Em outras palavras, cada pequena iteração deve dar suporte a uma experiência melhor tanto para o funcionário como para o cliente. E assim as iterações continuam.”