A IA generativa é uma ferramenta importante para profissionais de vendas. Ela potencializa vários casos de uso importantes que os vendedores usam para aprimorar seus trabalhos ou que as organizações implementam para interagir diretamente com os clientes. A IA generativa pode servir como um copiloto em tempo real para representantes de vendas que buscam aumentar a rapidez com que fecham negócios. Os vendedores podem solicitar à IA generativa respostas a perguntas complicadas dos clientes potenciais.

Muitas equipes de vendas estão começando a usar IA generativa para ajudar com conteúdos associados ao alcance da produção de leads. A criação de conteúdos por IA pode usar o conteúdo de um white paper e elaborar uma versão de post em blog, publicação nas redes sociais e e-mail. Depois disso, um vendedor pode revisá-la para conferir se tudo está correto. Ela também é capaz de criar muitas variações do material de origem, oferecendo oportunidades de experimentar diferentes conteúdos para públicos distintos.

Com a criação mais rápida de conteúdo com mensagens mais personalizadas, as equipes de vendas e marketing têm mais oportunidades de alcançar clientes potenciais importantes com conteúdo do interesse deles.