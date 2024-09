O departamento de vendas é uma das áreas de maior pressão e movimentação mais rápida de sua empresa. Os profissionais de vendas precisam equilibrar tarefas administrativas repetitivas que são necessárias, mas que consomem muito tempo, e muitas vezes não têm acesso fácil a insights precisos baseados em dados para desenvolver uma estratégia de vendas direcionada. E se sua equipe de vendas pudesse delegar tarefas administrativas sem esforço e acessar informações e insights com facilidade, simplesmente conversando com um aplicativo único e integrado? Desde a automatização da qualificação de leads até o aprimoramento das interações com clientes potenciais e existentes, o IBM watsonx Orchestrate pode ajudar a impulsionar a produtividade dos vendedores em cada estágio do ciclo de vendas.