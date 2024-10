O que é perda de clientes?

É uma métrica especialmente importante para empresas de software como serviço (SaaS), muitas das quais dependem de receitas mensais recorrentes de assinaturas. Elas precisam saber se os clientes estão abandonando a empresa ou se podem abandoná-la no futuro, pois isso terá um impacto imediato em seus resultados financeiros.

A perda de clientes, ou desligamento de clientes, é o oposto da retenção de clientes, que diz respeito às empresas que mantêm seus relacionamentos com os clientes. Minimizar a perda de clientes deve ser um componente essencial de qualquer estratégia de engajamento do cliente, que se relaciona com todas as interações que um cliente tem com uma empresa ou marca, seja online ou na loja.

Priorizar o engajamento do cliente, especialmente formulando uma estratégia robusta de retenção de clientes, é uma proteção importante contra a perda de clientes.

As empresas devem medir as taxas de perda de clientes com frequência para saberem se correm o risco de perder receita.