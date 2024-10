IA no setor de compras

Os profissionais de compras, como CPOs (diretores de compras), ou os departamentos (dependendo do porte da organização) têm a tarefa de proporcionar economia de custos, mitigação de riscos, padrões de conformidade etc.

Agora, mais do que nunca, é importante que as organizações invistam no valor dos dados e aceitem o mundo impulsionado pela tecnologia em que vivemos. A tecnologia de IA pode trazer insights operacionais sobre dados que, de outra forma, não seriam visíveis e garantir que as organizações tenham os recursos certos para operar com eficiência.

Ferramentas e avanços baseados em IA continuarão crescendo em escala global. As empresas que buscam crescimento contínuo devem considerar integrar IA em seu processo de compras. Essa mudança pode aliviar os profissionais de compras de tarefas rotineiras, permitindo que eles se concentrem na tomada de decisões estratégicas e na promoção da inovação. A tecnologia de IA existe para complementar a força de trabalho humana e permitir que os profissionais atinjam as metas definidas pela organização.

É importante reconhecer a importância da IA e o impacto que ela terá no modo como os profissionais vivem, trabalham e fazem negócios hoje em dia. Para criar uma transformação sustentável com a IA, as organizações devem aprender e entender o que é a IA e como ela pode ter um impacto profundo no processo de aprovisionamento e compras.