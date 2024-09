O que são compras sustentáveis?

Procurement refere-se a como as empresas adquirem os bens e serviços de que precisam de fontes externas para operar de forma eficiente. Muitas vezes, as organizações entram em um processo de licitação ou licitação competitiva para garantir que estão obtendo o melhor preço, equilibrando fatores como qualidade, localização e prazo. A compra sustentável difere na medida em que seu objetivo é que as organizações atendam às suas necessidades de produtos e serviços ao melhor preço possível, ao mesmo tempo em que têm um impacto positivo nas três dimensões da sustentabilidade: meio ambiente, sociedade e economia.

A compra sustentável pode se alinhar à estrutura dos resultados triplos (TBL), que prioriza as três pessoas, o planeta e o lucro. Essa estrutura sugere que, ao maximizar os três resultados, é mais provável que as organizações tenham um impacto positivo no mundo e, ao mesmo tempo, melhorem o desempenho financeiro.