As prioridades de negócios estão mudando muito mais rápido do que nunca. O crescimento contínuo dos dados, ampliado pela IA, está aumentando ainda mais a complexidade. Os problemas de dados afetam o processo de compras de ponta a ponta, gerando gastos descontrolados e causando falta de visibilidade dos gastos, além de levar à falta de análise de dados de desempenho e insights dos fornecedores.



O IBM watsonx Orchestrate ajuda os profissionais de compras a otimizar as cadeias de valor de fornecedores, contratos e gerenciamento de pedidos por meio da automação de compras e IA conversacional. O Orchestrate ajuda as equipes a impulsionar a eficiência e estratégia com a integração perfeita de sistemas, transformando o processo de compras em sua vantagem competitiva. O Orchestrate é personalizado com as habilidades para apoiar o trabalho de suas equipes, usando as ferramentas que elas já utilizam.