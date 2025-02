O que é um gráfico de conhecimento?

As ontologias também são mencionadas com frequência no contexto dos gráficos de conhecimento, mas, novamente, ainda há um debate sobre como elas diferem dos gráficos de conhecimento. Por fim, as ontologias servem para criar uma representação formal das entidades no gráfico. Em geral, elas se baseiam em uma taxonomia, mas como podem conter várias taxonomias, elas mantêm sua própria definição separada. Como os gráficos de conhecimento e as ontologias são representados de maneira semelhante, ou seja, por meio de nós e bordas, e são baseados nas triplas do Resource Description Framework (RDF), eles tendem a se assemelhar nas visualizações.

Um exemplo de ontologia pode ser examinar um local específico, como o Madison Square Garden. Uma ontologia distingue os eventos desse local usando uma variável como o tempo. Uma equipe esportiva, como o New York Rangers, tem uma série de jogos em uma temporada que serão realizados nessa arena. São todos jogos de hóquei e estão todos localizados no mesmo local. No entanto, cada evento é diferenciado por sua data e hora.

A Web Ontology Language (OWL) é um exemplo de uma ontologia amplamente adotada, que tem o apoio do World Wide Web Consortium (W3C), uma comunidade internacional que defende padrões abertos para aumentar a longevidade da internet. Em última análise, essa organização do conhecimento é apoiada por infraestruturas tecnológicas, como bancos de dados, APIs e algoritmos de aprendizado de máquina, os quais existem para ajudar as pessoas e serviços a acessar e processar informações de forma mais eficiente.