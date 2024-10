Plataformas de inteligência artificial permitem que os indivíduos criem, avaliem, implementem e atualizem modelos de aprendizado de máquina (ML) e deep learning de forma mais escalável. As ferramentas de plataforma de IA permitem que os trabalhadores do conhecimento analisem dados, formulem previsões e executem tarefas com maior velocidade e precisão do que poderiam manualmente.

A IA desempenha um papel fundamental como catalisador na nova era do avanço tecnológico. A PwC calcula que “a IA poderia contribuir com até USD 15,7 trilhões para a economia global em 2030, mais do que a produção atual da China e da Índia juntas”. Disso, a PwC estima que “USD 6,6 trilhões provavelmente virão do aumento da produtividade, e USD 9,1 trilhões provavelmente virão de efeitos colaterais do consumo”. Ao observar seu impacto potencial no setor, o McKinsey Global Institute estima que, apenas no setor manufatureiro, as tecnologias emergentes que usam IA agregarão até 2025 até USD 3,7 trilhões em valor. A tecnologia de IA está rapidamente provando ser um componente crítico da business intelligence em organizações de todos os setores. Os principais provedores de infraestrutura de nuvem, como IBM, Amazon AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, expandiram o mercado adicionando plataformas de IA às suas ofertas.

As plataformas de IA oferecem uma ampla gama de recursos que podem ajudar as organizações a simplificar as operações, tomar decisões baseadas em dados, implementar aplicativos de IA de forma eficaz e obter vantagens competitivas. Essas plataformas de desenvolvimento oferecem suporte à colaboração entre as equipes de ciência de dados e engenharia, o que diminui os custos ao reduzir esforços redundantes e automatizar tarefas de rotina, como duplicação ou extração de dados. Algumas plataformas de IA também oferecem recursos avançados de IA, como processamento de linguagem natural (NLP) e reconhecimento de fala.

Isso dito, selecionar uma plataforma pode ser um processo desafiador, pois o sistema errado pode acarretar em custos aumentados além de potencialmente limitar o uso de outras ferramentas ou tecnologias valiosas. Além dos preços, há vários outros fatores a serem considerados ao avaliar as melhores plataformas de IA para sua empresa. Conhecer as ferramentas de IA disponíveis e os recursos delas pode ajudar a tomar decisões embasadas ao selecionar uma plataforma que se alinhe aos objetivos da sua empresa.