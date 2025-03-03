O que é natural language understanding (NLU)?

A NLU permite que as organizações destilem insights de dados não estruturados, como linguagem falada ou entradas escritas em linguagem natural. Por meio da NLU, os computadores também podem se comunicar com usuários não treinados sem o uso de linguagens de programação.

Como a linguagem humana é tão rica em nuances, complexa e cheia de ambiguidades, a NLU é um desafio de aprendizado de máquina exigente para cientistas da computação e engenheiros que trabalham com grandes modelos de linguagem (LLMs). Os sistemas de NLU permitem que os computadores compreendam as complexidades da linguagem escrita e falada — nuances sutis, estruturas de frases complexas, usos de palavras potencialmente confusas, gírias e dialetos e outros.

Devido ao aumento da IA generativa e seu uso em chatbots de consumo, respostas a perguntas, tradução automática e outras aplicações, a NLU recebe um investimento comercial considerável. Sem a NLU, talvez não existissem chatbots interativos como o ChatGPT — a NLU é o motivo pelo qual os chatbots de IA generativa podem manter uma conversa com os usuários que pareça realista e natural.