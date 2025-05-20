O que é classificação de texto?

Modelos supervisionados são normalmente usados para realizar a classificação de texto. O primeiro passo é reunir um grande conjunto de dados de amostras de texto. Podem ser e-mails, postagens em redes sociais, avaliações de clientes ou documentos.

Os anotadores humanos aplicam um rótulo a cada parte do texto. Por exemplo, sentimento "spam" ou "não spam" ou sentimento "positivo" versus "negativo". Esse conjunto de dados de treinamento rotulado forma a base para treinar um modelo de aprendizado de máquina. Normalmente, quanto mais dados, mais precisos são as saídas.

O pré-processamento do texto de entrada transforma o texto em um formato padronizado e legível por máquina. Os classificadores só podem trabalhar com texto traduzido em representações numéricas, muitas vezes usando embeddings de palavras ou arquiteturas de codificadores mais avançadas, que capturam o significado semântico da linguagem.

Os hiperparâmetros configuram variáveis como o número de camadas da rede neural, o número de neurônios por camada ou o uso de uma função de ativação. Esses hiperparâmetros são escolhidos antes do início do treinamento.

Em seguida, os dados são alimentados em um algoritmo de classificação, que aprende a associar padrões nos dados com seus rótulos associados.

Os algoritmos de classificação de texto incluem:

O modelo treinado é testado em um conjunto de dados de validação ou teste separado para avaliar o desempenho do modelo com métricas como exatidão, precisão, recall e pontuação F1, e avaliado em relação a benchmarks estabelecidos.

Um modelo de classificação de texto com bom desempenho pode ser integrado aos sistemas de produção, onde classifica o texto recebido em tempo real.

Modelos avançados podem melhorar ao longo do tempo, incorporando novos dados e retrainamento. Modelos de linguagem pré-treinados, como o BERT, já aprenderam uma compreensão profunda da linguagem e podem ser ajustados em tarefas de classificação específicas com relativamente poucos dados. O ajuste fino reduz o tempo de treinamento e aumenta o desempenho, especialmente para categorias complexas ou diferenciadas.